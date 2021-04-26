شكرا لقرائتكم خبر عن عودة 95 صيادًا إلى مصر بعد احتجازهم 100 يوم فى إريتريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

95 صيادًا وصلوا إلى مطار القاهرة الدولى، أمس، بعد تحركات السلطات المصرية العاجلة للإفراج عنهم فى إريتريا.

واستقبل المطار رحلة مصر للطيران رقم 3052 قادمة من إريتريا وعلى متنها الصيادون الذين تم الإفراج عنهم بتدخل من وزير الخارجية، سامح شكرى، لدى نظيره الإريترى، عثمان صالح.

وكانت السلطات الإريترية قد ألقت القبض فى يناير وفبراير الماضيين على عدد من مراكب الصيد، بحجة قيامها بالصيد دون تصريح فى مياهها الإقليمية، وبلغ إجمالى المقبوض عليهم من المصريين نحو 95 صيادًا وبحارًا.

وكان فى استقبال الصيادين السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين فى الخارج، للاطمئنان على سلامتهم.

وقال «عباس»، فى تصريحات صحفية، إن وزارة الخارجية شرعت، فور تلقيها استغاثات أهالى الصيادين المحتجزين، فى المتابعة الدقيقة للتطورات المتعلقة باحتجاز الصيادين. وأجرى وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإريترى، عثمان صالح، فى فبراير الماضى، للتأكيد على اهتمام مصر بالإفراج عن الصيادين فى أسرع وقت. وأشارت مصادر بالحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى، إلى أن هؤلاء المفرج عنهم تم أخذ عينات منهم وتم إرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كوفيد- 19، وأنه فور ورود نتائج التحاليل والعينات لهؤلاء، وكذلك الانتهاء من الإجراءات الأمنية، سيتم خروجهم من مطار القاهرة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستأخذ بضع ساعات، نظرًا لعدم وجود جوازات سفر لديهم.

وأكد سامى الغبن، المحامى من مدينة المطرية، أن الصيادين المحتجزين كانوا على متن 3 مراكب صيد، بينهم 29 صيادًا من مدينة المطرية فى محافظة الدقهلية، والباقى من عزبة البرج بدمياط، وكانوا على مركب صيد باسم «الصباح الكريم» وصاحب المركب من مدينة بورسعيد، وظلوا محتجزين هناك لمدة 100 يوم، إلى أن نجحت المفاوضات الرسمية فى إطلاق سراحهم دون دفع أى مبالغ مالية.