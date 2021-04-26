شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يتلقى تطعيم لقاح «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن تحرير سيناء نتاج معركة نضال وكفاح طويلة خاضها أبناء الشعب المصرى.

وقال الرئيس السيسى، فى تدوينة له على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى: «فى ذكرى تحرير سيناء الغالية، أتوجه بتحية إجلال وتقدير للشعب المصرى، الذى يثبت فى كل مراحل الحياة قدرته على تحقيق ما يريد مهما كانت العقبات أو المعوقات، فقد كان تحرير سيناء نتاج معركة نضال وكفاح طويلة خاضها أبناء الشعب المصرى، فالأرض بالنسبة لنا هى العرض.. والشرف والكرامة وقدس الأقداس التى لن نتخلى عنها أبدا، حفظ الله مصر وشعبها وجيشها». وشدد الرئيس، فى كلمة له بمناسبة الذكرى الـ39 لتحرير سيناء، على أن يوم تحرير سيناء سيظل يجسد ذكرى خاصة فى وجدان كل المصريين، وملحمة استرداد الأرض تخطت كونها انتصارًا عسكريًا ودبلوماسيًا، بل امتدت لتصبح نموذجًا خالدًا لقهر اليأس والإحباط من أجل استرداد الكرامة عسكريًا وسياسيًا. وأكد أن الحرب لم تكن أبدًا غاية مصر، وأنها قادرة على الحفاظ على مكتسبات السلام الساعية للتقدم والازدهار.

إلى ذلك، تلقى الرئيس السيسى التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك فى إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين.

وعقد الرئيس اجتماعًا وجه خلاله بضمان استدامة التدفقات المالية لمنظومة التأمين الصحى الشامل، لتقديم العلاج والخدمات الطبية المتطورة على أفضل مستوى لجميع أفراد الشعب، خاصةً الفئات الأكثر احتياجًا.