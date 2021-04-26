شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحانات شهر أبريل لصفوف النقل بعد قليل (الجداول والمواعيد) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ اليوم الاثنين امتحانات شهر أبريل لطلاب صفوف النقل بجميع المدارس وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات شهر أبريل هي نهاية الفصل الدراسي الثاني نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويؤدي طلاب الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى السادس الابتدائي امتحانات شهر ابريل في شكل امتحان واحد مجمع في جميع المواد .

ويؤدى اليوم طلاب الصف الخامس الابتدائي الامتحان فيما يؤدى غدا طلاب الصف السادس الابتدائي الامتحانات المجمعة ويختتم طلاب الصف الرابع الابتدائي الامتحانات الأربعاء الموافق28 أبريل.

وكذلك يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الاعدادي، امتحانات شهر أبريل في شكل امتحان واحد مجمع في جميع المواد للصف الثاني الإعدادي اليوم 26 أبريل، والصف الأول الاعدادي يوم 28 أبريل.

وبالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي تعقد الامتحانات الورقية المجمعة في الفترة من 26-28 أبريل، حيث يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان يوم الاثنين 26 أبريل من 9 صباحا حتى 11 صباحا في مواد اللغة العربية (15 سؤالا) والتاريخ (10 أسئلة) والجغرافيا (10 أسئلة) واللغة الأجنبية الثانية (10 أسئلة).

ويؤدي الطلاب الامتحان يوم الثلاثاء 27 أبريل من الساعة 9 صباحا حتى 10:30 صباحا في مواد اللغة الأجنبية الأولى (15 سؤالا) والفلسفة والمنطق (10 أسئلة) والرياضيات (10 أسئلة).

ويؤدي الطلاب الامتحان يوم الأربعاء 28 أبريل من 9 صباحا حتى 10:30 صباحا في مواد الكيمياء (10 أسئلة) والفيزياء (10 أسئلة) والأحياء (10 أسئلة).

وبالنسبة للصف الثاني الثانوي يؤدي الطلاب الامتحان يوم الاثنين 26 أبريل مواد اللغة العربية (15 سؤالا) ورياضيات 1 (10 أسئلة) ورياضيات 2 (10 أسئلة)

ويؤدي الطلاب الامتحان يوم الثلاثاء 27 أبريل في مواد اللغة الأجنبية الأولى (15 سؤالا) والكيمياء (10 أسئلة) والأحياء (10 أسئلة).

ويؤدي الطلاب الامتحان يوم الأربعاء 28 أبريل في مواد اللغة الأجنبية الثانية (10 أسئلة) والفيزياء (10 أسئلة)، وبالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي (أدبي) يؤدي الطلاب الامتحان يوم الاثنين 26 أبريل في مواد اللغة العربية (15 سؤالا) والتاريخ (10 أسئلة) ورياضيات 1 (10 أسئلة)، ويوم الثلاثاء 27 أبريل في مواد اللغة الأجنبية الأولى (15 سؤالا) والفلسفة (10 أسئلة) وعلم النفس (10 أسئلة)، ويوم الأربعاء 28 أبريل في مواد اللغة الأجنبية الثانية (10 أسئلة) والجغرافيا (10 أسئلة).