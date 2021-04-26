شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تصنيع لقاحى كورونا الصينى والروسى محليا بخطى إنتاج بفاكسيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم تصنيع لقاحى كورونا الصينى سينوفاك والروسى سبوتنيك v فى مصر من خلال شركة فاكسيرا بخطى إنتاج.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن تصنيع لقاح كورونا يجعل من مصر مركزا للقاحات بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى محليا.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه سيتم إطلاق قوافل للقاحات فيروس كورونا تجوب جميع أنحاء الجمهورية، خاصة المناطق ذات التجمعات الكبيرة، للوصول لجميع المستهدفين من المواطنين ضمن الفئات المستحقة وتلقيهم اللقاح، في إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

ودعت الوزارة كل من الأطقم الطبية وكافة العاملين بالمستشفيات والمواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن لتلقى لقاح فيروس كورونا، حيث إن اللقاحات تقلل فرص العدوى.