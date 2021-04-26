حدث ليلاً| تفاصيل نهاية العام الدراسي وتطورات خطيرة بالقدس

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

وزير التعليم: امتحان المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية العامة بالمنزل

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تسليم طلاب الثانوية العامة، المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية العامة في أول يوم امتحانات.

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التعليم العالي: الدراسة بالجامعات مستمرة مع تشديد الاجراءات الاحترازية

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي بإسم وزارة التعليم العالي، إن المجلس الأعلى للجامعات ناقش بالأمس مصير العام الدراسي، مضيفًا: "الدراسة مستمرة بالجامعات مع ضرورة تشديد على الاجراءات الاحترازية".

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إدانة وتحذير.. مصر والأردن يصدران بيانا حول "التطورات الخطيرة" بالقدس

بحث وزير الخارجية سامح شكري مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، "التطورات الخطيرة" التي تشهدها مدينة القدس، حيث أكدا على ضرورة وقف إسرائيل جميع الاعتداءات والإجراءات الاستفزازية من أجل إنهاء التوتر واستعادة الهدوء.

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الحكومة الليبية تعلن تأجيل اجتماعها المقرر في بنغازي اليوم الاثنين

‏الحكومة الليبية: تأجيل اجتماعها المقرر في بنغازي اليوم الاثنين لدواعي أمنية، حسبما ذكرت العربية.

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التعليم: امتحان تكميلى بمايو لمن لم يحصل على 25% بامتحان أبريل

كشف الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، عن تفاصيل آليات نجاح وتقييم صفوف النقل بعد إعلان إنتهاء العام الدراسي عقب أداء امتحانات شهر إبريل، قائلًا: "ليس هناك امتحان للمراحل من الصف الأول الإبتدائي وحتى الصف الثالاث الإبتدائي، ولكن لدينا فقط إستمارة تقييم دون نجاح أو رسوب في هذه المراحل"

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محمد عوض تاج الدين محذرا: إصابات كورونا قد تتزايد خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن مصر تواجه الموجة الثالثة من فيروس "كورونا" المستجد وإن هناك زيادة في أعداد المصابين بالفيروس خلال الفترة الأخيرة.

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قائد القوات الأمريكية في أفغانستان: بدء الانسحاب وتسليم القواعد العسكرية لكابول

أعلن سكوت ميلر، الذي يقود القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان في حربها مع طالبان والجماعات المتشددة الأخرى، مساء الأحد بدء انسحاب القوات الأجنبية وتسليم القواعد العسكرية والمعدات للقوات الأفغانية.

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يوسف الحسيني لمحمد رمضان: "صالح الناس وإهدى وقول هديت"

وجه الإعلامي يوسف الحسيني رسالة إلى الفنان محمد رمضان، قائلا :"يا محمد صالح الناس، مينفعش نزعل إسماعيل ياسين القامة العظيمة الكبيرة، مينفعش نفتح على أنفسنا مليون جبهة".

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وزيرة الصحة: التحاق 10 آلاف طبيب ضمن الزمالة المصرية في 2019 و2020

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن التحاق ١٠ آلاف و ٧٧ طبيبًا ضمن نظام البرامج التدريبية للزمالة المصرية، في مختلف التخصصات، منذ بداية التكليف على نظام الزمالة المصرية في عام ٢٠١٩، وذلك ضمن استراتيجية الدولة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني.

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وقف عن العمل 3 أشهر.. "قوى عاملة البرلمان" تحسم مصير الموظف متعاطي المخدرات

عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يقضي بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته.

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