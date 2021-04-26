كورونا في 24 ساعة| السيسي يتلقى اللقاح و4 قرارات مهمة بشأن العام الدراسي

محمد اسماعيل - القاهرة - تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد.

ويستعرض "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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