شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 17 معلومة عن تراخيص البناء الجديدة وأكواد الجراجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” أهم المعلومات عن طرق استخراج تراخيص البناء الجديدة، وذلك وفقا لتصريحات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية الأخيرة، فى النقاط التالية ..

1- فتح التقدم للتراخيص بداية مايو القادم بشكل تجريبى لمدة شهرين

2- سيتم فتح التراخيص فى 27 "حى" على أن يكون حى فى كل محافظة لمدة شهرين

3- سيتم فتح باب الحصول على رخصة بناء بكل الأحياء بعد شهرين التجربة

4- لا تعديل فى اشتراطات البناء المعلنة

5- مدة استخراج الرخصة لن يستغرق أكثر من 60 يوما

6- سيتم تقديم الملف للمركز التكنولوجي بالحى ثم يوجه الملف بطريقة "اسكان"، للجامعات ثم لجنة الفحص ثم نقابة المهندسين ثم الهيئة الهندسية

7- تقوم نقابة المهندسين بالتأكد من أن المهندس الاستشارى معتمد لديها

8- سيتم الاستعلام عن المقاول من اتحاد المقاولين

9- الجامعات لها دور كبير في اعتماد الأوراق

10- الرخصة تصدر من مركز الوثائق المؤمنة

11- يتم اصدار جواب للمرافق لتوصيل المرافق للعقار بناءا على الرخصة

12- سيتم السماح باستكمال تراخيص الصادرة مسبقا شرط توفير جراج للسيارات

13- كود الجراجات أهم نقطة في اصدار الرخص الجديدة

14- سيتم تحديد مساحة الجراجات حسب مساحة الشقة

15- كل عقار مخالف سوفر جراج خاص لقبول التصالح

16- لن يتم الموافقة على قبول التصالحات على مخالفات الجراجات

17- الشقة الـ100 متر لها سيارة واحدة فى الجراج والـ150 سيارتين في الجراج