شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 17 معلومة عن تراخيص البناء الجديدة وأكواد الجراجات والان مع تفاصيل الخبر
1- فتح التقدم للتراخيص بداية مايو القادم بشكل تجريبى لمدة شهرين
2- سيتم فتح التراخيص فى 27 "حى" على أن يكون حى فى كل محافظة لمدة شهرين
3- سيتم فتح باب الحصول على رخصة بناء بكل الأحياء بعد شهرين التجربة
4- لا تعديل فى اشتراطات البناء المعلنة
5- مدة استخراج الرخصة لن يستغرق أكثر من 60 يوما
6- سيتم تقديم الملف للمركز التكنولوجي بالحى ثم يوجه الملف بطريقة "اسكان"، للجامعات ثم لجنة الفحص ثم نقابة المهندسين ثم الهيئة الهندسية
7- تقوم نقابة المهندسين بالتأكد من أن المهندس الاستشارى معتمد لديها
8- سيتم الاستعلام عن المقاول من اتحاد المقاولين
9- الجامعات لها دور كبير في اعتماد الأوراق
10- الرخصة تصدر من مركز الوثائق المؤمنة
11- يتم اصدار جواب للمرافق لتوصيل المرافق للعقار بناءا على الرخصة
12- سيتم السماح باستكمال تراخيص الصادرة مسبقا شرط توفير جراج للسيارات
13- كود الجراجات أهم نقطة في اصدار الرخص الجديدة
14- سيتم تحديد مساحة الجراجات حسب مساحة الشقة
15- كل عقار مخالف سوفر جراج خاص لقبول التصالح
16- لن يتم الموافقة على قبول التصالحات على مخالفات الجراجات
17- الشقة الـ100 متر لها سيارة واحدة فى الجراج والـ150 سيارتين في الجراج