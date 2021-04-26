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أهم 17 معلومة عن تراخيص البناء الجديدة وأكواد الجراجات

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القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” أهم المعلومات عن طرق استخراج تراخيص البناء الجديدة، وذلك وفقا لتصريحات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية الأخيرة، فى النقاط التالية ..

 

1- فتح التقدم للتراخيص بداية مايو القادم بشكل تجريبى لمدة شهرين

 

2- سيتم فتح التراخيص فى 27 "حى" على أن يكون حى فى كل محافظة لمدة شهرين

 

3- سيتم فتح باب الحصول على رخصة بناء بكل الأحياء بعد شهرين التجربة

 

4- لا تعديل فى اشتراطات البناء المعلنة

 

5- مدة استخراج الرخصة لن يستغرق أكثر من 60 يوما

 

6- سيتم تقديم الملف للمركز التكنولوجي بالحى ثم يوجه الملف بطريقة "اسكان"، للجامعات ثم لجنة الفحص ثم نقابة المهندسين ثم الهيئة الهندسية

 

7- تقوم نقابة المهندسين بالتأكد من أن المهندس الاستشارى معتمد لديها 

 

8- سيتم الاستعلام عن المقاول من اتحاد المقاولين

 

9- الجامعات لها دور كبير في اعتماد الأوراق

 

10- الرخصة تصدر من مركز الوثائق المؤمنة

 

11- يتم اصدار جواب للمرافق لتوصيل المرافق للعقار بناءا على الرخصة

 

12- سيتم السماح باستكمال تراخيص الصادرة مسبقا شرط توفير جراج للسيارات

 

13- كود الجراجات أهم نقطة في اصدار الرخص الجديدة

 

14- سيتم تحديد مساحة الجراجات حسب مساحة الشقة

 

15- كل عقار مخالف سوفر جراج خاص لقبول التصالح

 

16- لن يتم الموافقة على قبول التصالحات على مخالفات الجراجات

 

17- الشقة الـ100 متر لها سيارة واحدة فى الجراج والـ150 سيارتين في الجراج

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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