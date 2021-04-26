شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: امتحانات إبريل نهاية العام الدراسى لصفوف النقل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، تقرر أن تكون نهاية شهر إبريل الجارى هى نهاية العام الدراسى لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الثانوى؛ باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.

وأضافت أن الامتحانات الشهرية لشهر إبريل الجارى ستعقد بدءًا من اليوم وتستمر غدًا وبعد غد وفقًا للجداول المعلنة، وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية لتلك السنوات، بينما يتم استكمال العام الدراسى لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية والامتحانات النهائية للشهادتين حسب الجداول المعلنة على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختياريًا، وأن تقوم الدولة بكل الإجراءات الاحترازية لطلاب الشهادات العامة أثناء الامتحانات التجريبية والنهائية، وتستكمل المدارس الدولية الدراسة والامتحانات حسب جداولها المخططة سابقًا مع التشديد على منح أولياء الأمور حرية الاختيار فيما يتعلق بحضور أبنائهم، وأن تقتصر أيام الحضور على ٣ أيام بحد أقصى واستكمال التعلم أون لاين.

ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم نشر ضوابط تقييم طلاب التعليم الفنى والمواد غير المضافة للمجموع والطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة قبل نهاية الأسبوع.

وتبدأ اليوم امتحانات شهر إبريل لطلاب صفوف النقل بجميع المدارس وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، وقالت الوزارة إن امتحانات شهر إبريل هى نهاية الفصل الدراسى الثانى نتيجة انتشار فيروس كورونا.

وأشارت الوزارة إلى أن طلاب الصفوف من الرابع الابتدائى وحتى السادس الابتدائى، سيؤدون امتحانات شهر ابريل فى شكل امتحان واحد مجمع، على أن يبدأ اليوم تلاميذ الصف الخامس الابتدائى، وغدًا تلاميذ الصف السادس، ويؤدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائى الامتحان يوم 28 إبريل.

وأعلنت الوزارة أداء طلاب الصفين الأول والثانى الاعدادى، امتحانات شهر إبريل فى شكل امتحان واحد مجمع فى جميع المواد للصف الثانى الإعدادى يوم 26 إبريل، والصف الأول الإعدادى 28 إبريل، وبالنسبة لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى تعقد الامتحانات الورقية المجمعة فى الفترة من 26-28 إبريل، حيث يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى الامتحان اليوم من 9 صباحا حتى 11 صباحا فى مواد اللغة العربية (15 سؤال) والتاريخ (10 أسئلة) والجغرافيا (10 أسئلة) واللغة الأجنبية الثانية (10 أسئلة).

وأعلنت الوزارة أن الطلاب يؤدون الامتحان غدًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 10:30 صباحا فى مواد اللغة الأجنبية الأولى (15 سؤال) والفلسفة والمنطق ( 10 أسئلة) والرياضيات (10 أسئلة).

ويؤدى الطلاب الامتحان يوم الأربعاء 28 إبرىل من 9 صباحا حتى 10:30 صباحا فى مواد الكيمياء (10 أسئلة) والفيزياء (10 أسئلة) والأحياء (10 أسئلة)، وبالنسبة للصف الثانى الثانوى، يؤدى الطلاب الامتحان اليوم مواد اللغة العربية (15 سؤالا) ورياضيات 1 (10 أسئلة) ورياضيات 2 (10 أسئلة)، ويؤدى الطلاب الامتحان غدًا 27 إبريل فى مواد اللغة الأجنبية الأولى (15 سؤالا) والكيمياء (10 أسئلة) والأحياء (10 أسئلة)، ويؤدى الطلاب الامتحان يوم الأربعاء 28 إبريل فى مواد اللغة الأجنبية الثانية (10 أسئلة) والفيزياء (10 أسئلة).

وبالنسبة لطلاب الصف الثانى الثانوى (أدبى)، يؤدى الطلاب الامتحان اليوم فى مواد اللغة العربية (15 سؤالا) والتاريخ (10 أسئلة) ورياضيات 1 ( 10 أسئلة)، وغدًا فى مواد اللغة الأجنبية الأولى (15 سؤالا) والفلسفة (10 أسئلة) وعلم النفس (10 أسئلة)، وبعد غد فى مواد اللغة الأجنبية الثانية (10 أسئلة) والجغرافيا (10 أسئلة).

فى سياق متصل، نفى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صدور أى قرارات بحذف مقررات أو مناهج أو الوحدات الأخيرة من مواد الثانوية العامة، وأكد فى تصريحات عبر جروب «حلقة وصل» عبر تطبيق واتساب: «ما علاقة كورونا بالمواد غير المضافة للمجموع أو حذف المناهج؟ هل تتلاشى كورونا عند حذف الوحدة الأخيرة؟».

وأعلن أنه لن يتم التحدث عن امتحانات الثانوية العامة أو ألية امتحان المواد غير المضافة للمجموع قبل شهر يونيو المقبل ولنكف عن هذا النشيد، وطالب أولياء الأمور بوقف التفاوض الدائم والمزايدة، خصوصًا أن الوزارة قدمت كل ما تستطيع لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى، من منصات وقنوات ومصادر تعليمية والامتحان متأخر عن كل عام ولا توجد ذريعة واحدة لهذه الطلبات «وأتمنى عدم تكرارها مرة أخرى».