شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوى» يكلف المحافظين بتفعيل الغرامات الفورية لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة التشديد فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم. وشدد الوزير، فى تصريحات صحفية، أمس، على ضرورة عدم التهاون أو التقاعس فى تنفيذ قرارات وتوجيهات الحكومة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لإجراءات مواجهة كورونا، لافتاً إلى أنه سيتم تقييم قيادات الإدارة المحلية ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز خلال الفترة المقبلة وفقاً لجهودهم فى تطبيق الإجراءات الوقائية وتحقيق الانضباط فى هذا الشأن، خاصة بعد منحهم الضبطية القضائية لتطبيق الإجراءات والعقوبات الصادرة بهذا الخصوص للحد من انتشار الفيروس.

ووجه الوزير بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ورؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية والتنسيق مع مديريات الأمن والتموين للمرور المستمر لمتابعة تطبيق الغرامات على المخالفين وفى حالة تكرار ارتكاب المخالفات يتم إغلاق المنشأة على الفور تنفيذاً للقرارات التى اتخذتها الدولة. وأضاف أنه وجه قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بالقيام بجولات مفاجئة على المدن والأحياء لرصد أى مخالفات خاصة بعدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية خاصة فى المطاعم والكافيهات والمقاهى، خاصة تقديم الشيشة وعدم ارتداء الكمامات الطبية والالتزام بنسبة 50% فى أعداد المترددين على تلك المنشآت.

فى سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 433 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 166 ألفا و457 حالة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، إنه تم تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة، لتقترب الإصابات من الـ 1000 فى هذه الموجة التى بدأت منذ نحو شهر.

ومن جانبه، أشار الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إلى احتمالية تكرار العدوى بشكل كبير، للشخص بعد تعافيه، وربما يسبب مضاعفات طبية خطيرة، موضحًا أن هذا الفيروس محير وغامض، فبينما يمكن للبعض اكتساب مناعة ضده، نجد بعض المصابين لا يكتسبون مناعة مطلقاً، والبعض يكتسب مناعة قصيرة الأمد، أو تكون لديهم مناعة مكتسبة لكن غير كافية للحماية. وقال بدران لـ«المصرى اليوم»: «المناعة المكتسبة من عدوى بكورونا قصيرة الأمد، قد تستمر بضعة أسابيع وغالبًا ما تختفى بعد 5 أو 6 أشهر، ونادرًا ما تستمر 8 أشهر بعد الشفاء، وهذا يفسر لنا تكرار العدوى مرتين أو 3 مرات.