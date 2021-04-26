شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إعلان وزارة التربية والتعليم انتهاء العام الدراسي لصفوف النقل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نهاية شهر أبريل الجاري هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتي الصف الثاني الثانوي باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية وذلك بعد التشاور مع السيد رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان أنه تعقد الامتحانات الشهرية لشهر أبريل الجاري في أيام ٢٦، ٢٧، ٢٨ وفقًا للجداول المعلنة وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الإعدادي وكذلك الصفين الأول والثاني الثانوي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه يتم استكمال العام الدراسي لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية والامتحانات النهائية للشهادتين حسب الجداول المعلنة على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختياريًا وعلى أن تقوم الدولة بكافة الإجراءات الاحترازية لطلاب الشهادات العامة أثناء الامتحانات التجريبية والنهائية.

ووقثا لقرارات وزارة التربية والتعليم تستكمل المدارس الدولية الدراسة والامتحانات حسب جداولها المخططة سابقًا مع التشديد على منح أولياء الأمور حرية الاختيار فيما يتعلق بحضور أبنائهم وأن تقتصر أيام الحضور على ٣ أيام بحد أقصى واستكمال التعلم أونلاين.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم نشر ضوابط تقييم طلاب التعليم الفني وضوابط تقييم المواد الغير مضافة للمجموع وضوابط تقييم الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة قبل نهاية الأسبوع.

واعربت وزارة التربية والتعليم عن امتنانها بمرور العام الدراسي الثاني وسط جائحة كورونا وقد استكمل الطلاب القدر الأكبر من المناهج المقررة، وأتموا قدرًا مناسبًا من التقييم للمرور إلى العام الدراسي الأعلى وهو ما لم تتمكن منه دول كبيرة حول العالم.

وطمانت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور وطلابهم المقيدين بالشهادتين الإعدادية والثانوية أنها تبذل كل الجهود لاتمام امتحانات الشهادتين بيسر وبإجراءات تأمينية واحترازية للحفاظ على تكافؤ الفرص وعلى صحة وسلامة الطلاب والسادة المعلمين والإداريين.

من جانبه أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابا دوريا رقم 10 بتاريخ 25 ابريل لعام 2021 بشأن الضوابط العامة لإنهاء العام الدراسى لصفوف النقل بالتعليم الأساسى والثانوى العام ولجميع فئات التعليم العام.

ونص الكتاب الدورى على أنه في اطار حرص الدولة بصفة عامة ووزارة التربية والتعليمبصفة خاصة على الصحة العامة لأبنائنا الطلاب بدميع مراحل التعليم ما قبل الجامعى وذلك بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والمدارس الخاصة (عربى/ لغات)والمدارس الدولية لجميع الفئات (الرسمى والرسمى لغات والخاص والخاص لغات والدولى والتربية الخاصة ومدارس المتفوقين ومدارس التعليم المجتمعى ) والحاقا بالكتاب الدورى رقم 9 بشأن الية عقد امتحانات طلاب الصفين الأول والثانى الثناوى العام للفصل الدراسى الثانى والخطابات المرسلة للمديريات التعليمية فقد تقرر ما يلى:

أولا :بالنسبة للصفوف من الأول الابتدائى وحتى الثالث الابتدائى:

يتم الانتهاء من تقييم الطلاب وفق استمارة التقييم الخاصة بهم وتعتبر مرحلة التقييم هو نهاية العام الدراسى 2020/2021.

ثانيا: بالنسبة للصفوف من الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الثانوي:

الالتزام بالمواعيد المقررة بالكتب الدورية الصادرة بشأن امتحانات صفوف النقل الخاصة بشهر ابريل فقط ويلغى الامتحان الذي كان من المقرر عقده في شهر مايو على أن يكون المنهج الدراسى المقرر لشهر مايو للاضطلاع فقط.

الطلاب من الصف الرابع الابتدائى حتى الصف الثانى الاعدادى تمثل متوسط الدرجات الحاصل عليها الطالب بامتحانات شهرى مارس وابريل نتيجة الفصل الدراسى الثانى.

طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى تمثل الدرجات الحاصل عليها الطالب بامتحان شهر ابريل نتيجة الفصل الدراسى الثانى .

في حالة عدم حصول الطالب على 25% من الدرجة العظمى للمادة أو 50 % من درجات النهاية العظمى لمجموع الورقة الامتحانية تعتبر نتيجة الطالب عدم اجتياز ويعقد له امتحان تكميلى خلال شهر مايو.

بالنسبة للفئات التي لم تطبق عقد الامتحانات بصورة مجمعة يتم الانتهاء من عقد امتحان نهاية العام بحد أقصى الاسبوع الاول من شهر مايو مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

ثالثا: بالنسبة لطلاب الصف الثالث الاعدادى لجميع الفئات( الرسمى والرسمى لغات والخاص والخاص لغات والدولى والتربية الخاصة ومدارس المتفوقين ومدارس التعليم المجتمعى ):

تعقد امتحانات الصف الثالث الاعدادى طبقا للمواعيد التي تقرها كل مديرية بلجان مراقبة ومؤمنة على أن يظل حضورهم بالمدارس اختياريا.

رابعا: بالنسبة للمواد التي لا تضاف للمجموع:

تعقد امتحانات جميع المواد التي لا تضاف للمجموع لجميع صفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الثانوى وكذا طلاب شهادة اتمام الدراسة للتعليم الاساسى من المنزل على أن تتولى الادارة التعليمية اعدادها.

على المدارس الدولية الالتزام بتدريس المناهج المقررة لطلابها عن طريق الدراسة عن بعد (اونلاين) وفى حالة رغبة اولياء الامور في حضور ابنائهم بالمدرسة تقتصر ايام الحضور على 3 أيام بحد أقصى.