شكرا لقرائتكم خبر عن «شكرى»: ندعم التوصل لحل سياسى شامل للأزمة فى اليمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل سامح شكرى، وزير الخارجية، أمس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

وأكد «شكرى» على موقف مصر الراسخ من دعم كل الجهود الرامية للتوصل لحل سياسى شامل للأزمة اليمنية يُلبى طموحات الشعب اليمنى فى الأمن والاستقرار والتنمية، وينهى أزمته الإنسانية الممتدة، وذلك وفقاً لمرجعيات التسوية الرئيسية المتمثلة فى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطنى، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2216.

وأضاف أن وزير الخارجية أعاد التأكيد على الموقف المصرى الثابت إزاء دعم الشرعية الحالية، ودعم وحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتشديد على أن أمن واستقرار اليمن يُمثل أهمية قصوى للأمن القومى المصرى وأمن المنطقة العربية بصفة عامة، فضلاً عما يُمثله أمن وحرية الملاحة فى مضيق باب المندب من أهمية خاصة للأمن القومى المصرى. وشدد على رفض مصر القاطع وإدانتها للهجمات الحوثية المستمرة على الأراضى السعودية ودعم مصر للرياض فى كل الإجراءات التى تتخذها للدفاع عن أمنها القومى، وكذا مساندة مصر وترحيبها بالمبادرة السعودية لحل الأزمة اليمنية. وأطلع جريفيث وزير الخارجية على آخر مستجدات المشهد اليمنى ورؤيته لمستقبل الأوضاع فى اليمن الشقيق، ومساعيه الحالية لتحقيق وقف لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية بهدف التوصل لتسوية شاملة ومُستدامة للأزمة اليمنية، مُثمنًا دور مصر فيما يتعلق بمساندة الحل السياسى وتوفير دعم متواصل للشعب اليمنى، فضلاً عما تُقدمه مصر من رعاية للجالية اليمنية المُقيمة على أراضيها.

واتفق الطرفان على مواصلة التشاور فى المرحلة المقبلة بما يُحقق مصلحة اليمن وتطلعات شعبه.