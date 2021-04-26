شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات وزير التربية والتعليم اليوم (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابا دوريا رقم 10 بتاريخ 25 ابريل لعام 2021 بشأن الضوابط العامة لإنهاء العام الدراسى لصفوف النقل بالتعليم الأساسى والثانوى العام ولجميع فئات التعليم العام.

ونص الكتاب الدورى على أنه في اطار حرص الدولة بصفة عامة ووزارة التربية والتعليمبصفة خاصة على الصحة العامة لأبنائنا الطلاب بدميع مراحل التعليم ما قبل الجامعى وذلك بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والمدارس الخاصة (عربى/ لغات)والمدارس الدولية لجميع الفئات (الرسمى والرسمى لغات والخاص والخاص لغات والدولى والتربية الخاصة ومدارس المتفوقين ومدارس التعليم المجتمعى ) والحاقا بالكتاب الدورى رقم 9 بشأن الية عقد امتحانات طلاب الصفين الأول والثانى الثناوى العام للفصل الدراسى الثانى والخطابات المرسلة للمديريات التعليمية فقد تقرر ما يلى:

بالنسبة للصفوف من الأول الابتدائى وحتى الثالث الابتدائى:

- يتم الانتهاء من تقييم الطلاب وفق استمارة التقييم الخاصة بهم وتعتبر مرحلة التقييم هو نهاية العام الدراسى 2020/2021.

بالنسبة للصفوف من الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الثانوي:

- الالتزام بالمواعيد المقررة بالكتب الدورية الصادرة بشأن امتحانات صفوف النقل الخاصة بشهر ابريل فقط ويلغى الامتحان الذي كان من المقرر عقده في شهر مايو على أن يكون المنهج الدراسى المقرر لشهر مايو للاضطلاع فقط.

- الطلاب من الصف الرابع الابتدائى حتى الصف الثانى الاعدادى تمثل متوسط الدرجات الحاصل عليها الطالب بامتحانات شهرى مارس وابريل نتيجة الفصل الدراسى الثانى.

- طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى تمثل الدرجات الحاصل عليها الطالب بامتحان شهر ابريل نتيجة الفصل الدراسى الثانى .

- في حالة عدم حصول الطالب على 25% من الدرجة العظمى للمادة أو 50% من درجات النهاية العظمى لمجموع الورقة الامتحانية تعتبر نتيجة الطالب عدم اجتياز ويعقد له امتحان تكميلى خلال شهر مايو.

- بالنسبة للفئات التي لم تطبق عقد الامتحانات بصورة مجمعة يتم الانتهاء من عقد امتحان نهاية العام بحد أقصى الاسبوع الاول من شهر مايو مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

بالنسبة لطلاب الصف الثالث الاعدادى لجميع الفئات( الرسمى والرسمى لغات والخاص والخاص لغات والدولى والتربية الخاصة ومدارس المتفوقين ومدارس التعليم المجتمعى ):

- تعقد امتحانات الصف الثالث الاعدادى طبقا للمواعيد التي تقرها كل مديرية بلجان مراقبة ومؤمنة على أن يظل حضورهم بالمدارس اختياريا.

بالنسبة للمواد التي لا تضاف للمجموع:

- تعقد امتحانات جميع المواد التي لا تضاف للمجموع لجميع صفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الثانوى وكذا طلاب شهادة اتمام الدراسة للتعليم الاساسى من المنزل على أن تتولى الادارة التعليمية اعدادها.

- على المدارس الدولية الالتزام بتدريس المناهج المقررة لطلابها عن طريق الدراسة عن بعد (اونلاين) وفى حالة رغبة اولياء الامور في حضور ابنائهم بالمدرسة تقتصر ايام الحضور على 3 أيام بحد أقصى.