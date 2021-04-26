شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بتمديد حالة الطوارئ 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا برقم 174 لسنة 2021، يقضى بتمديد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح أمس.

وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة - بحسب القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية - اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن فى جميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

فى سياق متصل، نشرت الجريدة الرسمية، أمس، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بفرض حظر التجول فى بعض مناطق شمال سيناء وحتى انتهاء حالة الطوارئ. وبحسب القرار، يُحظَر التجوال فى المنطقة المحددة شرقاً من تل رفح ماراً بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربًا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالًا من غرب العريش مارًا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

وتكون توقيتات حظر التجوال فى المنطقة المشار إليها من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالى، عدا مدينة العريش والطريق الدولى من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب يكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحاً وحتى الخامسة من صباح نفس اليوم أو لحين إشعار آخر.