شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس فى ذكرى تحرير سيناء: الحرب لم تكن أبدًا غاية مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن يوم تحرير سيناء سيظل يجسد ذكرى خاصة فى وجدان كل المصريين، وملحمة استرداد الأرض تخطت كونها انتصارًا عسكريًا ودبلوماسيًا؛ بل امتدت لتصبح نموذجًا خالدًا لقهر اليأس والإحباط من أجل استرداد الكرامة عسكريًا وسياسيًا.

وشدد- فى كلمة له بمناسبة الذكرى الـ 39 لتحرير سيناء- على أن الحرب لم تكن أبدًا غاية مصر، وأنها قادرة على الحفاظ على مكتسبات السلام الساعية للتقدم والازدهار.

وتابع الرئيس قائلًا: «نحن اليوم نسترجع هذه الذكرى المجيدة التى تمثل منبعًا لا ينضب تنهل منه الأجيال القادمة معانى العزة والكفاح والولاء والانتماء، مثالًا يحتذى به فى الإصرار على صون الكرامة الوطنية، ودرسًا فى الحفاظ على التراب الوطنى بالعمل والاجتهاد والعلم وليس بالأمانى والشعارات، ونؤكد للعالم أجمع ما أثبتته دروس التاريخ من أن مصر قادرة على الحفاظ على مكتسبات السلام والسعى للتقدم والازدهار».

وأشار إلى أن الاحتفال بتحرير سيناء، يولّد قوى دفع متعددة للعمل على حماية كل شبر من أرجاء الوطن وتحقيق طموحات وحقوق شعبه الكريم فى حاضر زاهر ومستقبل مشرق، ترفرف عاليًا فى سمائه رايات الحرية والكرامة ويظلله الأمن والأمان، ويزدهر فيه البناء والتنمية والتقدم.

وتابع السيسى: «لكم الحق أبناء مصر فى أن تفخروا بأنفسكم وبوطنكم، فمعركة البناء والتنمية التى نخوضها اليوم جميعا لا تقل فى تحدياتها وقوتها عما واجهه الآباء والأجداد على مدار تاريخ أمتنا العظيمة». وأضاف: «تلك المعركة تلزمنا بأن نصطف جميعًا حول الوطن، ونحمى مقدراته ونصون مقدساته من أجل تغيير الواقع الحالى ولمستقبل أفضل للأبناء والأحفاد».

وتابع الرئيس، فى كلمته: «هذا الوطن العظيم يستحق منا أن نبذل له كل غال ونفيس، وثقتى فى الشعب المصرى العظيم بلا حدود، ويقينى فى قدرته مطلق، وأملى فى المستقبل كبير، وحلمى لمصرنا العزيزة لا يقل عن عظمتها وتاريخها». ووجه التحية لكل من شارك فى صناعة هذا اليوم المجيد، مقدمًا تحية احترام وتقدير لشهداء الواجب أبناء مصر المخلصين الذين حققوا للوطن الانتصار العظيم.

وأشار الرئيس إلى أن هذا اليوم سيظل عيدًا لكل المصريين وتخليدًا لذكرى النصر والسلام القائم على الحق وبرهانًا على بطولات وتضحيات العسكرية المصرية وبراعة المفاوض المصرى فى الحفاظ على تراب الوطن وصون كرامته بإصرار وعزيمة لا تلين.

وفى سياق الاحتفالات بالذكرى الـ 39 لتحرير سيناء، قام الرئيس بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول. ومن جانبها، تقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة بالتهنئة إلى الرئيس السيسى والشعب المصرى العظيم بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.