شكرا لقرائتكم خبر عن بـ10 آلاف جنيه.. محافظ الوادي الجديد يدعم مسجد معاذ في الخارجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، بالمواطنين وذلك عقب أداء صلاة التراويح بمسجد معاذ بمدينة الخارجة.

وأشاد المحافظ بالتزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقرر المحافظ دعم المسجد بمبلغ ١٠ آلاف جنيه لتوفير أجهزة تكييف، كما وجه الوحدة المحلية لمركز الخارجة بتثبيت أعمدة الإنارة بمنطقة الطريق الدائري لإنارة الطريق ورفع الرمال بالطريق الموازي لطريق الموقف الجديد ودراسة أنسب مكان لدوران السيارات بمنطقة البرامودي وسرعة إعادة رصف الشوارع بعد أعمال حفر توصيل الصرف الصحي والغاز الطبيعي.