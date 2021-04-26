اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 39 رحلة دولية تقل 2600 راكب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة "مصر للطيران"، إن الشركة ستسيِّر اليوم الاثنين، رحلاتها إلى 39 وجهة دولية؛ تنقل على متنها نحو 2600 راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة ستسير رحلاتها غدًا بمعدل 27 رحلة دولية إلى كل من (واشنطن، بيروت، بغداد، جوبا، لاجوس، أكرا، لندن، أبوجا، دبي، أبوظبي، إسطنبول، عمان، الدوحة، البحرين، الخرطوم، الشارقة، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، أربيل)، و8 رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و٤ رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 2600 راكب.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصاً في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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