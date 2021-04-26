محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع إنتاج الحرير الطبيعي بالخارجة

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء الأحد، مشروع إنتاج الحرير الطبيعي المتكامل الجاري إنشاءه شمال مدينة الخارجة على مساحة ٢٨ فدان ، والذي يضم ٣٥ ألف شتلة توت وفسائل نخيل من الأصناف ذات الجودة والعائد الاقتصادي المرتفع.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012