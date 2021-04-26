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محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع إنتاج الحرير الطبيعي بالخارجة

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أحمد عبد السلام 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء الأحد، مشروع إنتاج الحرير الطبيعي المتكامل الجاري إنشاءه شمال مدينة الخارجة على مساحة ٢٨ فدان ، والذي يضم ٣٥ ألف شتلة توت وفسائل نخيل من الأصناف ذات الجودة والعائد الاقتصادي المرتفع.

حيث وجه بإستكمال المنشآت الخاصة بتربية دودة القز ومعامل الخيوط والأنسجة وإعداد نموذج لدورة متكاملة لإنتاج الحرير، وزراعة جانبي الطرق الداخلية بالمشروع بنخيل المجدول.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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