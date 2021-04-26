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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع إنتاج الحرير الطبيعي بالخارجة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء الأحد، مشروع إنتاج الحرير الطبيعي المتكامل الجاري إنشاءه شمال مدينة الخارجة على مساحة ٢٨ فدان ، والذي يضم ٣٥ ألف شتلة توت وفسائل نخيل من الأصناف ذات الجودة والعائد الاقتصادي المرتفع.
حيث وجه بإستكمال المنشآت الخاصة بتربية دودة القز ومعامل الخيوط والأنسجة وإعداد نموذج لدورة متكاملة لإنتاج الحرير، وزراعة جانبي الطرق الداخلية بالمشروع بنخيل المجدول.