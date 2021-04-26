شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. حالة الطقس من الاثنين إلى السبت 1 مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الاثنين 26 أبريل إلى السبت 1 مايو 2021، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية وحار على الجنوب وذلك بعد ارتفاع الحرارة بشكل مؤقت الأحد، واعتبارا من الأربعاء يحدث ارتفاع اخر هذا الاسبوع ولكن بشكل تدريجي في درجات الحرارة على كافة الانحاء ليسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية ودرجة الحرارة العظمى من 27 إلى 32 درجة، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ودرجة الحرارة العظمى من 35 تصل إلى 38 درجة، وعلى جنوب البلاد وجنوب سيناء ودرجة الحرارة العظمى من 38 إلى 41 درجة بينما يكون لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ودرجة الحرارة الصغرى من 18 إلى 19 درجة، لطيف جنوبا ودرجة الحرارة الصغرى من 23 إلى 27 درجة.

وتنشط الرياح على العديد من المناطق طوال هذه الأيام .

وأوصت الهيئة باتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة التي جاءت كما يلي:

- حالة الطقس الاثنين 26 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء

فرص امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية 30% تقريبا على فترات متقطعة

- حالة الطقس الثلاثاء 27 أبريل 2021:

نشاط الرياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد وجنوب سيناء

- حالة الطقس الأربعاء 28 أبريل 2021:

نشاط الرياح احيانا على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى وجنوب سيناء

- حالة الطقس الخميس 29 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء

- حالة الطقس الجمعة 30 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء

- حالة الطقس السبت 1 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء

وفيما يلي خريطة حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الاثنين 26 أبريل إلى السبت 1 مايو 2021

