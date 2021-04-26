شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تشن حملات لليوم الثالث على التوالى بشوارع مصر الجديدة وتصادر 120 شيشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حى مصر الجديدة حملات لليوم الثالث على التوالى ، لرفع الإشغالات وضبط الشارع، استجابة لما نشره الخليج 365، ولشكاوى السكان، حيث قاد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، يرافقه المهندس حسن موافى رئيس حى مصر الجديدة، عدة حملات اليوم للرقابة على المطاعم والكافيهات ومدى الالتزام بكافة الاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأسفرت الجملة، الليلية عن ضبط 2 كافية بشارع الميرغني ومصادرة 120 شيشة وعمل المحاضر اللازمه بمعرفة الحى لعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

كما تم توجيه إنذار بالغلق لمحل فول بشارع سيدى جابر ناصية شارع صلاح الدين لاشغال الرصيف، وعدم الالتزام بالاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وفى حالة التكرار سيم غلق المطعم ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ، والكتب الدورية من وزارة التنمية المحلية.

محافظة القاهرة تشن حملات لليوم الثالث