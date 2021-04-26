شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: المنتجعات المصرية المفضلة للسائح الروسي على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، جاهزية الدولة المصرية لاستقبال السياحة الروسية بعد الاتفاق على عودتها بين البلدين، مشيرا إلى استقباله السفير الروسى فى القاهرة، وعقد اجتماع مع لجنة خبراء السياحة فى مصر، وممثلى الشركات الروسية، لبحث الخطوات التنفيذية لعودة السياحة الروسية مرة أخرى.

أضاف العنانى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة إكسترا نيوز، أن السياحة الأجنبية تزداد كل شهر بمصر بشكل جيد، متابعا: "لم نضع خطط مستقبلية لخريطة السياحة بسبب جائحة كورونا، ولكن هناك حالة شغف واشتياق للسائح الروسي لمنتجعاته المفضلة على مستوى العام وهي جنوب سيناء والبحر الأحمر".

وتابع وزير الآثار، أنه سيتم الإعلان قريبا عن الانتهاء من تطعيم العاملين فى القطاع السياحى، وهذا سيعطي انتعاشه كبيرة وثقة فى السياحة المصرية، مؤكدا ضبط الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا داخل المنتجعات السياحية المصرية، مردفا: "أعداد السياحة حاليا ف أبريل زادت بنسبة أكثر من 25 % زيادة عن شهر مارس، ووصلنا حاليا إلى نسبة 40% أو 45% من الأرقام التى كانت موجودة فى مصر فى 2019".