شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم يكشف تفاصيل إعلان انتهاء العام الدراسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، إن إعلان وزارته بشأن إنتهاء الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بنهاية إمتحانات إبريل المجمعة جاء بعد معظم أيام العام الدراسي.

تابع في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «إكسترا نيوز» خلال شهر رمضان، اليوم الأحد: «في الظروف العادية بخلاف جائحة كورونا كنا بنبدأ امتحانات النقل في منتصف مايو من كل عام ونحن الآن مع إعلان إنتهاء العام الدراسي ولم يكن قد تبقى من العام سوى قرابة الأسبوعين وجاء القرار حفاظًا على صحة أولادنا في المدارس».

استطرد: «في نقطة مهمة الناس بتسأل لماذا لم تعلنوا عن إنتهاء العام الدراسي بعد أداء إمتحانات شهر إبريل نهاية الأسبوع الجاري؟ والاجابة أن لذلك دلالالة ومنطق حرصت عليه وزارة التربية والتعليم ممثلًا في أن أولادنا في المرحلة الثانوية في الصفين الأول والثاني الذين سيبدأون في أداء الامتحانات خلال الساعات القادمة كنا عاوزين نوجهلهم رسالة مفادها أن الامتحانات التي ستقومون بتأديتها الأيام القادمة هي المسؤولة عن نجاحهم وبالتالي كان لازم نعرفهم أن دي أخر إمتحانات وهي المنوط بها تحديد مصير النجاح وستتوقف عليه حالتك كطالب لأنه كان ممكن أن فيه طلاب عاملين حسابهم أنهم يشدوا في المذاكرة في مايو القادم».

أكمل: «القرار جاء بعد أن تزايد إصابات كورونا في الموجة الثالثة وبالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة الصحة حرصًا على صحة أبنائنا لكن في ذات الوقت القرار يتزامن مع قرب إنتهاء الفصل الدراسي الثاني بالفعل حيث يفصلنا عن نهايته في الواقع أسبوعين من أيام العام الدراسي».