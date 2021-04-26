شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 45 طن قمامة وإيقاف «تكاتك» غير مرخصة في مدينة الفشن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمود سعد رئيس مركز ومدينة الفشن انه قرر إيقاف بعض التكاتك غير المرخصة بالمدينة اثناء قيامه بجولة على شوارع مدينة الفشن مشيرا إلى ان حملة أخرى شنتها الإدارات التنفيذية بالوحدة تمكنت من رفع كافة الإشغالات بشوارع المدينة. فيما تنفيذ اصطفاف وعرض معدات مركز الفشن استعدادا للمشاركة في التدريب المشترك صقر بمشاركة معدات الوحدة.

واضاف انه تم رصد عدة مخالفات تموينية خلال حملة تفتيشية نفذتها الوحدة المحلية لقرية شنرا بالتعاون مع التموين والتي استهدفت المخابز البلدية بدائرة الوحدة لضبط الأسواق وتشديد الرقابة على جودة إنتاج الخبز المدعم وعدم التلاعب في حصص الدقيق المقررة، حيث تنوعت المخالفات بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون للمواطنين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

واوضح ان في الوحدة المحلية تواصل أعمالها اليومية في قطاع النظافة حيث تم رفع 45 طن من القمامة بالشوارع الرئيسية والمناطق السكنية وجمع المخلفات المنزلية وتمهيد بعض قرى المركز، وفي قطاع الكهرباء تم مراجعة وحدات الإضاءة وصيانة كشافات الإنارة العامة بقرية دلهانس والفنت وشنرا وبني صالح وشد الأسلاك على أعمدة الكهرباء في بنى سويف.

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اصدر تكليفات لرؤساء الوحدات المحلية بالعمل المستمر لرفع كفاءة منظومة النظافة والكهرباء وتحسين البيئة العامة، والتصدي لظاهرة إشغال الطريق، ومتابعة مستوى الأداء للمشروعات الجاري تنفيذها طبقا للتوقيت الزمني لتسليمها، وتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية العامة والإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا، ومراقبة وضبط الأسواق، وضرورة التواصل المباشر مع المواطنين لبحث مشكلاتهم ومتطلباتهم والعمل على سرعة حلها وفق الإمكانيات المتاحة.