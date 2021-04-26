شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة إبشواي: نشر صناديق قمامة في الشوارع.. وإزالة تعديات على أراض زراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواي، بالدفع بصناديق القمامة وتوزيعها بالاماكن التي بحاجة لها بمختلف مناطق المدينة، وذلك دعما لمنظومة النظافة بمركز ابشواي كما وجه رئيس المركز إدارة شؤون البيئة بتحرير مخالفات بيئية لكل من ثبت تورطه في إلقاء المخلفات أو سمح بالقائها

وقال ان الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي قامت بإزالة حالة تعدٍ في المهد على الأراضي الزراعية بنطاق المركز، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير مشيرا إلى ان حالة التعدٍ على الأراضي الزراعية بناحية أبودنقاش التابعة للوحدة المحلية بطبهار عبارة عن اسوار وغرف بالبلوك الأبيض على مساحة ١٢٠ م وتمت الإزالة وتسليم الموقع خاليا للجمعية الزراعية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف تحت إشراف أحمد عبدالونيس، رئيس الوحدة.

كما تابع رئيس المركز أعمال وحدة المتغيرات المكانية ورصد جميع حالات المتغيرات المكانية الخاصة ب التابلت حيث رصدت وحدة المتغيرات المكانية عدد ١٥ نقطة تغير مكاني بالوحدة المحلية بالخالدية وتم معاينتها على الطبيعة وهي عبارة عن ١٣ نقطة تغير مكاني رخصة بناء وعدد ٢ نقطة مقدم لها تصالح.