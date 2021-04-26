شكرا لقرائتكم خبر عن الطيب يعلن استعداد الأزهر لإغاثة مصابي حريق مستشفى ابن الخطيب في العراق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، استعداد الأزهر بكافة قطاعاته الطيبة للمساهمة في إغاثة ورفع المعاناة عن مصابي حادث حريق مستشفى «ابن الخطيب»، بالعاصمة العراقية بغداد، والذي راح ضحيته ما يزيد عن ٨٠ شخصا، وعشرات المصابين.

جاء ذلك خلال تدوينة لشيخ الأزهر على موقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، باللغتين الإنجليزية والعربية، وجه فيها فضيلته واجب العزاء إلى الشعب العراقي الشقيق.

وجاء نص التدوينة «خالص العزاء للشعب العراقي الشقيق في ضحايا حريق مستشفى»ابن الخطيب«المخصص لمرضى كورونا، وأؤكد تضامن الأزهر الشريف وعلمائه مع إخواننا العراقيين في مصابهم الجلل، واستعداد الأزهر بكافة قطاعاته الطبية في المساهمة في رفع المعاناة عن إخواننا من المصابين في هذا الحادث الأليم».

جنازة ضحايا حريق مستشفي ابن الخطيب لمرضى فيروس كورونا المستجد في العراق

حريق مستشفي ابن الخطيب لمرضى فيروس كورونا المستجد في العراق

حريق مستشفي ابن الخطيب لمرضى فيروس كورونا المستجد في العراق

حريق مستشفي ابن الخطيب لمرضى فيروس كورونا المستجد في العراق

حريق مستشفي ابن الخطيب لمرضى فيروس كورونا المستجد في العراق

جنازة ضحايا حريق مستشفي ابن الخطيب لمرضى فيروس كورونا المستجد في العراق