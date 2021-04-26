شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مواعيد الصلاة اليوم الاثنين 14 رمضان بجميع محافظات مصر وعواصم الدول العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر موقع دار الإفتاء المصرية جدول مواعيد الصلاة في جميع المحافظات وعدد كبير من المدن المصرية في مختلف أنحاء الجمهورية وكذلك مواقيت الصلاة في عدد من عواصم الدول العربية، وذلك وفق البيانات التي أعدتها الهيئة العامة المصرية للمساحة.

وينشر موقع المصري اليوم مواقيت الصلاة عن اليوم الإثنين 26-4-2021 الموافق 14 رمضان وذلك نقلاً عن موقع دار الافتاء المصرية،وهى البيانات التي أعدتها الهيئة المصرية العامة للمساحة المصرية.

ويزيد البحث عن مواعيد الآذان في شهر رمضان على وجه الخصوص وبشكل أخص موعد أذان الفجر وكذلك موعد أذان المغرب المرتبطين بموعدي الإفطار والسحور للصائمين في شهر رمضان الكريم.

وأعدت هيئة المساحة المصرية جدول مواعيد الصلاة في 78 مدينة مصرية بمختلف المحافظات عن اليوم الرابع عشر من

شهر رمضان، والذى يتضمن موعد شروق الشمس وموعد الإمساك وبالطبع فإن موعد أذان المغرب هو موعد الإفطار.

أعدت الهيئة مواقيت الصلوات المفروضة على المسلمين وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.

مواعيد الصلاة في المدن والمحافظات المصرية اليوم الإثنين 26-4-2021

المدينة موعد الإمساك موعد أذان الفجر موعد الشروق موعد أذان الظهر موعد أذان العصر موعد أذان المغرب موعد أذان العشاء القاهرة 03:23 03:43 05:17 11:53 03:29 06:29 07:52 الإسكندرية 03:25 03:45 05:20 11:58 03:36 06:36 08:01 بورسعيد الجديدة سلام 03:16 03:36 05:11 11:49 03:27 06:27 07:51 السويس 03:18 03:38 05:12 11:48 03:24 06:24 07:47 العريش 03:10 03:30 05:05 11:43 03:21 06:21 07:45 الطور 03:18 03:38 05:10 11:43 03:17 06:17 07:39 دمنهور 03:24 03:44 05:18 11:56 03:34 06:34 07:58 طنطا 03:22 03:42 05:17 11:54 03:31 06:31 07:55 المنصورة 03:20 03:40 05:15 11:52 03:30 06:30 07:54 الزقازيق 03:21 03:41 05:15 11:52 03:29 06:29 07:53 الفيوم 03:27 03:47 05:19 11:54 03:30 06:30 07:52 بني سويف 03:26 03:46 05:19 11:53 03:29 06:29 07:51 المنيا 03:30 03:50 05:21 11:55 03:28 06:29 07:50 أسيوط 03:31 03:51 05:21 11:53 03:25 06:26 07:46 سوهاج 03:30 03:50 05:19 11:51 03:22 06:23 07:43 قنا 03:27 03:47 05:16 11:47 03:18 06:18 07:38 أسوان 03:31 03:51 05:18 11:46 03:13 06:15 07:32 مطروح 03:36 03:56 05:31 12:09 03:47 06:47 08:12 الغردقة 03:20 03:40 05:10 11:42 03:15 06:15 07:35 الخارجة 03:38 03:58 05:27 11:57 03:26 06:27 07:46 الإسماعيلية 03:18 03:38 05:12 11:49 03:26 06:26 07:50 دمياط 03:17 03:37 05:13 11:51 03:29 06:29 07:54 السلوم 03:43 04:03 05:39 12:17 03:56 06:56 08:21 نوبيبع 03:12 03:32 05:04 11:39 03:14 06:14 07:37 حلايب 03:19 03:39 05:05 11:31 02:55 05:58 07:14 شرم الشيخ 03:16 03:36 05:07 11:41 03:14 06:14 07:35 06-أكتوبر 03:25 03:45 05:18 11:54 03:30 06:30 07:54 كفر الشيخ 03:22 03:42 05:16 11:54 03:32 06:32 07:56 الحامول 03:20 03:40 05:15 11:53 03:31 06:31 07:56 بلطيم 03:20 03:40 05:16 11:53 03:32 06:32 07:57 طابا 03:12 03:32 05:05 11:40 03:16 06:16 07:39 راس سدر 03:19 03:39 05:12 11:47 03:23 06:23 07:46 كاترين 03:16 03:36 05:08 11:42 03:16 06:17 07:38 دهب 03:14 03:34 05:06 11:40 03:14 06:14 07:36 ابوزنيمة 03:18 03:38 05:11 11:45 03:20 06:21 07:43 راس غارب 03:19 03:39 05:10 11:44 03:19 06:19 07:40 القصير 03:21 03:41 05:10 11:41 03:11 06:12 07:31 برنيس 03:21 03:41 05:08 11:36 03:02 06:04 07:22 سفاجا 03:21 03:41 05:10 11:42 03:14 06:14 07:34 مرسى علم 03:20 03:40 05:09 11:38 03:07 06:08 07:27 شلاتين 03:22 03:42 05:08 11:35 03:01 06:03 07:20 سيدى برانى 03:40 04:00 05:36 12:14 03:53 06:53 08:18 الضبعة 03:32 03:52 05:27 12:04 03:42 06:42 08:06 العلمين 03:30 03:50 05:25 12:02 03:40 06:40 08:04 واحة سيوة 03:48 04:08 05:41 12:16 03:51 06:51 08:13 موط (الداخلة ) 03:43 04:03 05:32 12:02 03:32 06:33 07:52 الفرافرة 03:43 04:03 05:33 12:06 03:38 06:38 07:59 البويطى 03:37 03:57 05:28 12:02 03:36 06:36 07:58 باريس 03:39 03:59 05:27 11:56 03:23 06:25 07:43 المحلة الكبرى 03:22 03:42 05:17 11:54 03:32 06:32 07:56 الحمام 03:22 03:42 05:17 11:54 03:32 06:32 07:56 نجع حمادى 03:29 03:49 05:18 11:49 03:19 06:20 07:39 15-May 03:23 03:43 05:16 11:52 03:28 06:29 07:51 السادات 03:25 03:45 05:19 11:56 03:33 06:33 07:56 الصالحية الجديدة 03:20 03:40 05:14 11:51 03:28 06:28 07:52 العاشر من رمضان 03:20 03:40 05:14 11:50 03:27 06:27 07:51 العاصمة الادارية الجديدة 03:22 03:42 05:15 11:51 03:28 06:28 07:51 العبور 03:22 03:42 05:16 11:52 03:29 06:29 07:52 الفشن الجديدة 03:28 03:48 05:20 11:54 03:29 06:29 07:51 المنصورة الجديدة 03:21 03:41 05:16 11:54 03:33 06:33 07:58 النوبارية الجديدة 03:19 03:39 05:13 11:50 03:28 06:28 07:52 بدر 03:30 03:50 05:23 12:00 03:36 06:36 08:00 بنى مزار الجديدة 03:22 03:42 05:13 11:47 03:22 06:22 07:43 بورسعيد الجديدة سلام 03:14 03:34 05:08 11:46 03:24 06:24 07:48 بئر العبدالجديدة 03:19 03:39 05:14 11:51 03:29 06:29 07:54 توشكى الجديدة 03:40 04:00 05:26 11:53 03:18 06:20 07:37 حدائق العاصمة 03:18 03:38 05:12 11:48 03:25 06:25 07:48 رشيد الجديدة 03:08 03:28 05:03 11:41 03:19 06:19 07:44 رفح الجديدة 03:22 03:42 05:17 11:55 03:33 06:33 07:57 سفنكس الجديدة 03:21 03:41 05:15 11:51 03:28 06:28 07:51 شرق العوينات 03:34 03:54 05:20 11:47 03:11 06:14 07:30 غرب النوبارية 03:18 03:38 05:12 11:49 03:27 06:27 07:51 ادفو 03:29 03:49 05:17 11:46 03:15 06:16 07:35 الأقصر 03:28 03:48 05:17 11:47 03:17 06:18 07:37 اسنا 03:29 03:49 05:18 11:48 03:17 06:18 07:37 القاهرة الجديدة 03:23 03:43 05:16 11:52 03:29 06:29 07:52 الدلنجات 03:24 03:44 05:18 11:56 03:33 06:33 07:57 توشكى 03:39 03:59 05:25 11:52 03:17 06:19 07:36

مواعيد الصلاة في عواصم المدن العربية اليوم الإثنين 26-4-2021

المدينة موعد أذان الفجر موعد الشروق موعد أذان الظهر موعد أذان العصر موعد أذان المغرب موعد أذان العشاء الرياض 03:54 05:22 11:51 03:19 06:20 07:39 المدينة المنورة 04:23 05:50 12:19 03:47 06:49 08:07 دبى 04:18 05:47 12:17 03:46 06:47 08:05 مسقط 04:09 05:36 12:03 03:30 06:32 07:49