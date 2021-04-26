شكرا لقرائتكم خبر عن شملت تبطين الترع.. نائب محافظ القليوبية تتفقد المشروعات الجاريه في طوخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، الأحد، بجولة تفقدية للمشروعات الجاريه بمدينه طوخ، لدفع الأعمال بها وازاله كافه المعوقات والتأكيد على سرعه الإنتهاء من المشروعات في المواعيد المحددة، وذلك بحضور أحمد وزيري رئيس المدينة، ومصطفى حسانين نائب رئيس المدينة.

تفقدت «ريان»، توسعات مدرسة عبدالخالق فتحى للتعليم الأساسى على مساحة 2848م2، بتكلفة 4425009 جنيه، وتضم ٩ فصول جديدة، إضافة إلى 22 فصلا قديما، وبذلك تكون المدرسة بعد التوسع تعمل ب 31 فصلا (4 رياض اطفال و18 ابتدائى و9 اعدادى)، وسيتم الإنتهاء منها في 16 /10 /2021.

كما تفقدت تجهيز موقع تأهيل وتبطين ترعة البرشومية بأجهور الكبرى بطول 13.389 كيلو مترا، وذلك بتكلفة 14.600 مليون جنية، حيث تم الإنتهاء من كيلو و250 متر، وجارى العمل بــ 100 متر.

واستكملت جولتها بتفقد تأهيل وتبطين ترعه الفلفلة اليسري بطول 100 متر بين تغطيتين بقرية الصفا التابعه للوحدة المحلية ببلتان.

نائب محافظ القليوبية تتفقد المشروعات الجاريه بمدينه طوخ

نائب محافظ القليوبية تتفقد المشروعات الجاريه بمدينه طوخ

نائب محافظ القليوبية تتفقد المشروعات الجاريه بمدينه طوخ

نائب محافظ القليوبية تتفقد المشروعات الجاريه بمدينه طوخ

نائب محافظ القليوبية تتفقد المشروعات الجاريه بمدينه طوخ

نائب محافظ القليوبية تتفقد المشروعات الجاريه بمدينه طوخ