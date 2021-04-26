شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل زراعة الفيوم: لا فراشات أو إصابات في الزراعات من دودة الخريف الجياشة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، ان حملة مكبرة من جهاز المكافحة بمديرية الزراعة قامت بالمرور على عدد من الحقول بمناطق المندرة وبندر الفيوم ومركز الفيوم وبيهمو وجرفس بمركز سنورس، وبفحص المصائد والزراعات لم يلاحظ وجود فراشات أو أعراض إصابة بدودة الخريف الجياشة.

وكان وكيل وزارة الزراعة طلب من جهاز المكافحة بالمديرية بقيادة المهندس فؤاد محمد مدير عام إدارة المكافحة المرور المستمر بنواحي المحافظة لمتابعة مصائد الحشرة الجياشة وفحص الزراعات الموجودة من حشرة الخريف الجياشة لإكتشاف أي إصابة جديدة وفحص الزراعاتو قامت اللجنة المشكلة بالمرور على نواحي مركز الفيوم وسنورس وذلك بحضور المهندس فكري سلطان مسؤول الجياشة والمهندس ربيع محفوظ مسؤول المكافحة الحقلية.