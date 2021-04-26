شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية ينعى ضحايا حادث حريق مستشفى «ابن الخطيب» في العراق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- ضحايا حادث حريق مستشفى «ابن الخطيب» بالعراق الشقيق، الذي أسفر عن وفاة 82 شخصًا وإصابة 110 آخرين.

وقد توجه المفتي بخالص العزاء إلى العراق الشقيق حكومة وشعبًا، وإلى أسر الضحايا، داعيًا الله أن يرحمهم وينزلهم منازل الصالحين، وأن يشفي المصابين شفاءً تامًّا عاجلًا لا يغادر سقمًا، وأن يحفظ العراق وجميع أوطاننا من كل شر وسوء .