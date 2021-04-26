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أخبار 24.. الصحة تحذر: كورونا يشهد زيادة الإصابات 10% والوفيات 7%

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القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

 

الصحة تحذر المواطنين من الموجة الثالثة: 17% زيادة فى نسب وفيات وإصابات كورونا

"الرعاية الصحية": إجراء 43 ألف عملية ضمن منظومة التأمين الصحى ببورسعيد

وزيرة الصحة: التحاق 10 آلاف طبيب ضمن الزمالة المصرية خلال عامى 2019 و2020

 

"الصحة" تدعو المواطنين لتلقى لقاح كورونا وتحذر من التهاون فى الإجراءات الاحترازية

التعليم: امتحان المواد غير المضافة للمجموع لصفوف النقل تعقد من المنزل

 

التعليم: امتحان تكميلى بمايو لمن لم يحصل على 25% بامتحان أبريل للثانوى العام

التعليم: إجازة الصيف تبدأ الخميس بعد انتهاء امتحانات أبريل الأربعاء المقبل

 

غدا.. انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 29 درجة

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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