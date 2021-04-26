​الزراعة: تحصين أكثر من 1.6 مليون رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام والتي بدأت يوم 3 أبريل 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح محمود، اليوم الأحد، أنه تم تحصين مليون و645 ألف و208 رؤوس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بينهم مليون و247 ألف و218 رأس أبقار، 347 ألف و603 رأس أغنام، 50 ألف و387 رأس ماعز، حتى 24 أبريل 2021.