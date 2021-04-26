​دعت الجماهير لحضور الليالي الفنية.. وزيرة الثقافة: رمضان في المعز له مذاق خاص

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

دعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة جموع الشعب المصرى لحضور الفعاليات المجانية الرمضانية التى تنظمها هيئة قصور الثقافة بسور القاهرة الشمالى، بشارع المعز، بعد أن توقفت العام الماضى بسبب جائحة كورونا.

وأشارت عبد الدايم إلى تنوع البرنامج الذى تم إعداده خصيصا ليضم مختلف الألوان الإبداعية للعمل على تحقيق العدالة الثقافية ونشر التنوير.

وقالت عبد الدايم: إن أجواء الشهر المعظم فى منطقة القاهرة الفاطمية تحمل مذاقا خاصا يجمع بين أصالة الماضى العريق بالثقافة والفنون المعاصرة.

وكانت الاحتفالات قد بدأت مساء أمس بافتتاح عدد من المعارض النوعية هى معرض ومنفذ بيع إصدارات الهيئة، بجانب معرض الفنون التشكيلية الذى ضم عدد من اللوحات الفنية بخامات مختلفة ونماذج من المنحوتات والخزف والفخار، بالإضافة إلى معرض نتاج ورش ثقافة الطفل التى ضمت عدة أشكال فنية مختلفة خاصة بطقوس شهر رمضان فى مصر، ومعرض للحرف البيئية والتراثية ومنها الحصير والنول اليدوى، ومعرض نتاج ورش اسابيع الشباب وضمت لوحات من الجلد والنحاس والأركيت، ومعرض ذاكرة الوطن الذى ضم باقة من التماثيل لأشهر الشخصيات الوطنية منها أم كلثوم، وعبد الوهاب، نجيب محفوظ، وأحمد زويل، عباس العقاد".

وعلى المسرح الرومانى أقيمت الفقرات الفنية واستهلت بالسلام الوطنى، أعقبه عرض فنى لفرقة أوبرا عربى بقيادة محمد مصطفى قدمت خلاله أوبريت متنوع عن ليالى رمضان الثقافية والفنية وانجازات الهيئة من افتتاحات لمنارات ثقافية جديد، والمشروعات القومية والوطنية ومنها انجاز العاصمة الإدارية، والحدث العظيم لنقل المومياوات الملكية، بالإضافة إلى مجموعة من الأعمال الغنائية منها "رمضان نور كل المواقع، مصر عروسة، قوم يا مصرى، بلادى بلادى"، كما قدمت فرقة الأنفوشى للموسيقى العربية عرضا فنيا بقيادة هيثم مدحت تضمن باقة من الأغانى منها "اهو جه يا ولاد للمجموعة، أم النبى لنرمين محمود، كوكتيل النصر للمجموعة، أم البطل شيرين شاكر، واختتمت الفرقة بميدلى الفوازير.