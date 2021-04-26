شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار السيسي: حصول الرئيس على لقاح كورونا رسالة طمأنة للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن البلبلة المثارة بشأن الحصول على اللقاح ليست حالة مصرية فقط، بل عالمية في ظل تقارير عالمية، لكن اللقاحات الموجودة في مصر آمنة بنسبة 100%، ولا توجد أي آثار سلبية من اللقاحات التي تم التطعيم بها .

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن حصول الرئيس عبدالفتاح السيسي على لقاح كورونا، يعطي رسالة طمأنة بأن رأس الدولة يشجع على التطعيم، ومثال حي على أن الدولة تقوم بدور مهم للحد من وباء كورونا بكل السبل.

وأكد أن مصر تشهد الموجة الثالثة من وباء كورونا، ومن فضل الله وكرمه تم عبور الموجتين الأولى والثانية بأقل خسائر ممكنة، مقارنة بدول متقدمة كثيرة.