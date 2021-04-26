شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يحسم الوضع النهائي بالنسبة للجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد عبدالغفار، وزير التعليم والبحث العلمي، إنه لن يكون هناك أي جديد فيما يخص الجامعات المصرية الأيام القادمة، لأنه لا يوجد مقارنة بين الكليات وبين التعليم قبل الجامعى والتعليم الأساسى.

وتابع عبدالغفار، خلال مداخلته الهاتفية مع برنامج «الحكاية»، الأحد، أنه في حال إلغاء أي مرحلة من الكليات سيكون الخريج المصري الباحث عن سوق العمل غير مؤهل لذلك لأنه لم يحصل على الجرعة التعليمية الكافية حتى لنقله من وزارة لأخرى، لافتاً إلى أن أنظمة الساعات المعتمدة تعتمد على المواد والارتباط الوثيق بينها.

وأضاف «عبدالغفار» أن الباقى في وزارة التربية والتعليم 3 أسابيع فقط فله الحق في القرارات ولكن الوضع مختلف بالنسبة للجامعات، معقباً أن هناك اعتمادا كبيرا في الجامعات على التعليم عن بعد ولا يوجد حضور مكثف للطلاب في الكليات وأى تغيير سيؤثر بالسلب على مستقبل الطلاب.

وأشار إلى أن الوضع مطمئن داخل الكليات ولا يوجد ما يدعو للقلق، كما أن وزارة التعليم العالى اجتمعت مع كل رؤساء الكليات وأعطتهم السماح بإصدار أي قرار وفقا لما يرونه يتماشى مع طبيعة الوضع في كلياتهم.