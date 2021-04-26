شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار السيسي: نعيش موجة كورونا الثالثة.. والأعداد في تزايد وتصيب عائلات بأكملها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي لشؤون الصحة، إن حصول الرئيس على لقاح كورونا يعطي رسالة طمأنة بأن رأس الدولة يشجع على التطعيم، ومثال حي على أن الدولة تقوم بدور مهم للحد من وباء كورونا بكل السبل.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن مصر تشهد الموجة الثالثة من وباء كورونا، ومن فضل الله وكرمه تم عبور الموجتين الأولى والثانية بأقل خسائر ممكنة، مقارنة بدول متقدمة كثيرة.

وتابع: «الأطباء قدموا تضحيات كبيرة.. والأعداد تتزايد في الموجة الثالثة، وتصيب العائلات بأكملها، بسبب شخص واحد نقل العدوى لأسرته بالكامل، وهناك أمثلة حية ونرصد ونتابع بكل دقة، وهناك زيادة مستمرة ومرجح أن تتزايد الأعداد أكثر الفترة المقبلة».

وأوضح أنه رغم كل الاحترازات والتطعيمات مازالت الوقاية الشخصية هي السبيل لمحاربة المرض، مشيرًا إلى أن التجمعات والتخلي عن الوقاية هما السبب في زيادة الأعداد، ما يشكل ضغطًا على المستشفيات.

وأشار إلى أن الاهتمام يجب أن يعود ويعود معه الالتزام بالإجراءات الاحترازية، في ظل محاولات مستمرة من الدولة للحصول على أكبر قدر من اللقاحات، بل وتصنيعها في مصر، والرئيس السيسي يجري اتصالات بكل قادة العالم للحصول على اللقاح.

وأكد مستشار الرئيس أن البلبلة المثارة حول الحصول على اللقاح ليست حالة مصرية فقط، بل عالمية في ظل تقارير عالمية، لكن اللقاحات الموجودة في مصر آمنة بنسبة 100%، ولا توجد أي آثار سلبية من اللقاحات التي تم التطعيم بها .

وقال إن كل الخيارات يتم دراستها فيما يتعلق بالعملية التعليمية، لكن طلبة الجامعات أكثر قدرة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، عكس صغار السن الذين يصعب السيطرة عليهم.