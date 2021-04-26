شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 40 محضر عدم ارتداء كمامة وإزالة 10 حالات إشغال طريق في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد رجب عبدالرازق النقيدي، رئيس حي الجمرك، بالإسكندرية، حملة مكبرة، اليوم الأحد، للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وضبط الأسواق بنطاق الحي.

شارك في الحملة كل من مسؤول الأمن الصناعي، ومفتش الأغذية وإدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة والطب البيطري بالجمرك والتفتيش الصيدلي وجهاز حماية المستهلك. استهدفت الحملة الصيدليات والمقاهي والمحال التحارية بنطاق الحى.



أوضح «النقيدى»، أن الحملة توجهت إلى شارعي الحجاري، والمسافر خانه، وأسفرت تحرير 12 محضراً و٤ إنذارات، مشيرا إلى رصد 40 حالة عدم ارتداء الكمامة وتحرير مخالفتين بإحدى الصيدليات والتحفظ على 48 عينة طبية، عبارة عن كيس شفاف بداخله أقراص مختلفة.

وأكد «النقيدي» أنه تم خلال الحملة العمل على توسعة الطريق أمام المارة، وإزالة 10 حالات إشغال وإيداعها بديوان عام الحي.