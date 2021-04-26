شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى عن إصابات كورونا: «نحن مقبلون على مرحلة صعبة ونعاني من حالة استهتار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الإعلامي أحمد موسى على تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي لقاح كورونا، قائلا: «رسالة بأن كل اللقاحات آمنة، محتاج أمان إيه أكتر من كده؟، هل الرئيس هياخد اللقاح إلا لو آمن بنسبة 100%؟».

وأوضح موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «نعاني من حالة استهتار، المطاعم والمقاهي مزدحمة، وكأنه لا يوجد كورونا.. لا يوجد أي التزام في جميع وسائل النقل، وربنا يستر».

وأضاف: «مالكش علاقة بالأرقام المعلنة يوميا، كون الحقيقة أكثر من هذه»، متسائلا: «لماذا لا يرغب بعض المواطنين في تلقي اللقاح رغم توافره ورغم حرص الجميع حول العالم على تلقيه؟».

وتابع: «نحن مقبلون على مرحلة صعبة، وأعداد إصابات كورونا خلال الأسبوع المقبل ستشهد زيادة».

وأكد موسى أن الهند تعاني من تزايد إصابات كورونا رغم أنها من الدول الاقتصادية الكبرى.