شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى عن ارتفاع إصابات كورونا: «مالكوش دعوة بأرقام وزارة الصحة.. وربنا يستر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسي، إن الاستهتار في التعامل مع فيروس كورونا، سبب زيادة أعداد الإصابات خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «علي مسؤوليتي» عبر قناة «صدى البلد»: «الناس مش ملتزمة وربنا يستر.. مالكوش دعوة بالأرقام اللي بتخرج من وزارة الصحة لأنها لا ترصد كل الإصابات، مفيش 10% ملتزمين في رمضان.. عزومات وقهاوى وخروجات ومحلات».

وأردف موسى: «الهند سجلت مليون إصابة خلال 3 أيام.. الناس عندنا بتتعامل بمنطق كورونا مش موجودة».

وتساءل موسي عن قلق المواطنين من أخذ لقاح كورونا، قائلا: «مش هيضرك ومش هيسبب مشاكل».

وعن أخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي للقاح كورونا، أكد موسي: «رسالة للمواطنين بأن اللقاحات آمنة».