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أحمد موسى عن ارتفاع إصابات كورونا: «مالكوش دعوة بأرقام وزارة الصحة.. وربنا يستر»

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسي، إن الاستهتار في التعامل مع فيروس كورونا، سبب زيادة أعداد الإصابات خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «علي مسؤوليتي» عبر قناة «صدى البلد»: «الناس مش ملتزمة وربنا يستر.. مالكوش دعوة بالأرقام اللي بتخرج من وزارة الصحة لأنها لا ترصد كل الإصابات، مفيش 10% ملتزمين في رمضان.. عزومات وقهاوى وخروجات ومحلات».

وأردف موسى: «الهند سجلت مليون إصابة خلال 3 أيام.. الناس عندنا بتتعامل بمنطق كورونا مش موجودة».

وتساءل موسي عن قلق المواطنين من أخذ لقاح كورونا، قائلا: «مش هيضرك ومش هيسبب مشاكل».

وعن أخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي للقاح كورونا، أكد موسي: «رسالة للمواطنين بأن اللقاحات آمنة».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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