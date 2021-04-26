شكرا لقرائتكم خبر عن «الاختيار 2» يعرض مشاهد من تفجير مديرية أمن الدقهلية.. (القصة الحقيقية بالفيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرض مسلسل الاختيار2 بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكى، الليلة، مشاهد من تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية والتي حدثت في مدينة المنصورة ليلة 24 ديسمبر 2013 وراح ضحيته 16 شهيدا من ضباط وأفراد الشرطة و102 مصاب آخرين بينهم اللواء سامى الميهى مدير الأمن آنذاك، بالإضافة لتدمير مبنى مديرية الأمن و3 مباني مجاورة هي بنك الإسكندرية ومسرح المنصورة وعمارة الأسر المنتجة، بخلاف عشرات المحلات بمنطقة العباسي.

وعرض المسلسل مشاهد التدمير التي لحقت بالمبنى وكيفية تنفيذه من خلال سيارة مفخخة يقودها انتحاري واقتحمت الحواجز الحديدية قبل أن تنفجر في الشارع الفاصل بين مبنى المديرية ومسرح المنصورة.

كانت مدينة المنصورة قد تعرضت لأكبر عملية إرهابية في عمق الأراضى المصرية بعد ثورة 30 يونيو، حيث قامت جماعة الإخوان بالتنسيق مع جماعة أنصار بيت المقدس في منتصف ليلة 24 ديسمبر عام 2013 بتفجير مبني مديرية أمن الدقهلية بسيارة مفخخة محملة بنحو طن من مادة شديدة الإنفجار «TNT».

وبعد عدة أيام أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس مسؤوليتها عن الحادث ونشرت فيديو لمنفذ العملية ويدعى "إمام مرعى امام محفوظ" الشهير بـ"أبومريم"، وبالفعل تأكدت مباحث الدقهلية والأمن الوطنى أنه منفذ العملية بعد العثور على إصبع للانتحاري على مبنى مجاور للمديرية بسبب شدة الانفجار.

وتمكنت مباحث الدقهلية ومباحث الأمن الوطنى يوم 3 يناير 2014 من ضبط الخلية الإرهابية المسؤولة عن التفجير في مدينتي بلقاس ونبروه وعددهم 14 متهما اعترف 8 منهم بالمشاركة في عملية تفجير مديرية الأمن.

وكشف مصادر أمنية أسماء منفذى حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية، وهم يحيى وشقيقه إبراهيم نجلا القيادى الإخوانى المنجى سعد حسين الزواوى، أحد قيادات الجماعة بمحافظة الدقهلية، وعادل محمود البيلى سالم، ومحمد منصور إسماعيل أحمد، وأحمد محمد عبدالعليم، وزكي السيد عبدالوهاب، وجميعهم من بلقاس، بالإضافة إلى 3 آخرين ما زالوا هاربين، وهم توفيق محمد فريج زيادة، وحسن عبدالعال محمد، وأحمد محمد السيد عبدالعزيز السجينى، من بلقاس أيضا.

وأكدت المصارد أن من بين المقبوض عليهم اثنين من المتهمين بقرية بهوت التابعة لمركز نبروه، وهما محمد أحمد فهيم طبيب بشرى وشقيقه فهيم، وينتميان لحزب النور السلفى، وكانت مسؤوليتهما تسفير أعضاء الخلية إلى غزة من خلال الأنفاق، كما أنهما كانا يعدان لتهريب أعضاء الخلية بعد انتهاء مهمتهم إلى خارج البلاد بطرق غير شرعية.

وأوضحت المصادر أن أعضاء الخلية المقبوض عليهم اعترفوا بتكوين الخلية عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى، وأنهما قاما بسرقة مكتب بريد بلقاس واستولوا على مبلغ نصف مليون جنيه للإنفاق على العمليات الإرهابية، وأنهم اتصلوا بجماعة أنصار بيت المقدس وتواصلوا معها من خلال عضو الخلية الدكتور أحمد محمد عبدالحليم، وقاموا باستخدام أموال مكتب البريد في شراء المتفجرات والأدوات المستخدمه في صناعة القنابل في المعمل الذي تم تجهيزة بإحدى الغرف فوق سطح منزل أحمد محمد عبدالحليم.

واعترف المتهمون أنهم خططوا لحادث مديرية أمن الدقهلية بعدما فشلوا في رصد مبنى مباحث الأمن الوطنى الذي كان مخطط تفجيره وتم العدول عن الفكرة بعد التأكد من صعوبة التنفيذ، كما اعترفوا أن عضوي الخلية يحيى المنجى سعد وتوفيق محمد فريج رصدا مديرية الأمن وصوراها قبل الحادث بأسبوع وتم تنفيذ سرقة محل ذهب بكفر الشيخ لتوفير الأموال اللازمة لشراء المتفجرات التي تم تصنيعها داخل معمل المتفجرات ببلقاس وتم الحصول على سيارة ربع نقل من شمال سيناء وتم الاتفاق مع جماعة أنصار بيت المقدس على توفير متطوع لعملية التفجير انتحاريا، وبالفعل تطوع إمام مرعي إمام محفوظ الشهير بـ"أبومريم"، وهو من أعضاء جماعة بيت المقدس لتنفيذ العملية الانتحارية ووصل إلى مدينة بلقاس قبل الحادث بيومين وشارك في عملية رصد مديرية الأمن والتعرف على المكان وكيفية التنفيذ.

كما اعترف المتهمون أنه تم صناعة 3 مجموعات من القنابل وزنها نحو طن من مادة TNT وتم وضعها بصندوق السيارة الربع نقل وتغطيتها بالقش ثم قام منفذ العملية باقتحام المكان والتفجير.

واعترف المتهمون أنهم كانوا يخططون لتنفيذ عدة عمليات تفجيرية بمحافظات الغربية والشرقية وبعض الكنائس، وتمكنت قوات الداخلية من تهديد هوية الهاربين وقتل اثنين منهم في مداهمة أمنية.