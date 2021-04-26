شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: امتحانات أبريل لن تأتى من منهج الترم الأول لأولى وثانية ثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مناهج الفصل الدراسى الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى لن تكون فى أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الثانى، أى لن تتضمن أى جزئية من المنهج فى الأسئلة التى تم وضعها بالامتحان المقرر انطلاقه غدا الإثنين ، موضحة أن الترم الأول انتهى بالمناهج والنتيجة التى تم اعتبارها اجتياز لكل الطلاب إلا من تغيب عن الحضور.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن امتحان الفصل الدراسى الثانى لأبريل الجارى سيكون من المقررات التى تم إعلانها وقف توزيع الموضوعات الدراسية والأسئلة ستكون من داخلها.