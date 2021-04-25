شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم عن انتهاء الدراسة بعد امتحانات أبريل: «أرقام إصابات كورونا مش مريحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن قرار انهاء العام الدراسي «2020-2021» للمراحل من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الإعدادي، بالإضافة إلى الصفين الأول والثاني الثانوي، عقب أداء امتحانات شهر أبريل، هو قرار وزارة التعليم، وليس نابعا من لجنة إدارة الأزمات، ولكن تم التشاور مع مجلس الوزراء.

وأشار «شوقي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية» عبر منصة «شاهد»، مساء الأحد، إلى أنهم كانوا يحاولون استكمال العام الدراسي بأعجوبة، مؤكدا أنه تم استكمال الغالبية العظمى من المنهج، وتم إجراء تقييم للطلاب بشكل جيد.

ولفت إلى أن هذا القرار سيوفر حركة 21 مليون طالب في هذه المراحل التعليمية، معلقا: «أرقام إصابات كورونا مش مريحة، ومرشحة للزيادة»، منوها بأن المنهج الذي سيتم قطعه من الدراسة يعادل نحو 12 يوما، مؤكدا أن هذا القرار احترازي في المقام الأول.

وأكد أن مصر نجحت في استكمال العام الدراسي بشكل ناجح جدا، وما تم تطبيقه على مدار العام هو أكثر الحلول منطقية، معلقا: «الإنجليز محتاسين يعملوا إيه.. وإحنا في وضع هايل».