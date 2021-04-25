شكرا لقرائتكم خبر عن شون المحافظات تواصل تسلّم القمح من المزارعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت المحافظات، أمس، أعمال تسلّم القمح من المزارعين فى الموسم الجديد، من خلال تشكيل غرف عمليات مركزية لمتابعة التوريد، والمرور على الشون والبناكر والبنوك الزراعية لحل أى مشكلات. فى كفر الشيخ، قال المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إن تسلّم القمح يتم من خلال 20 موقعًا تابعة للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ، مشددًا على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة، حيث بلغ إجمالى التوريد (29623 طنًا و557 كجم). وفى الأقصر، أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل الوزارة، توريد 1130 طن قمح محلى للصوامع والبناكر فى مركزى إسنا وأرمنت، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وفى المنيا، أكد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، استمرار مديرية التموين فى استقبال وفرز الأقماح، إذ تم توريد 7565 طنًا و478 من القمح، ووجه رؤساء الوحدات المحلية بإزالة كافة المعوقات. وفى القليوبية، أعلن عربى عبدالحليم، وكيل وزارة التموين، إنه تم توريد 20223 طنًا من محصول القمح حتى الآن فى الصوامع والهناجر والشون التى تم تحديدها وتخصيصها لتوريد المحصول بها لموسم 2021. من جانبه، قال المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، إنه تم حصاد 15 ألف فدان من محصول القمح من إجمالى المساحة المزروعة التى تتخطى الـ51632 فدان قمح.