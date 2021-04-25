شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذى لـ«تحيا مصر»: توصيل مواد غذائية لـ342 ألف أسرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، إن قوافل حملة أبواب الخير تأتى تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتكثيف أنشطة الصندوق خلال شهر رمضان المعظم، لافتًا إلى أن القوافل قامت بتوصيل المواد الغذائية والدواجن إلى نحو 342 ألف أسرة فى 18 محافظة حتى الآن هى شمال سيناء، وجنوب سيناء، ومطروح، والقاهرة، الجيزة، والغربية، والبحيرة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادى الجديد، والبحر الأحمر، ودمياط، ومن المزمع الاستمرار فى عملية التوزيع وصولا إلى 650 ألف أسرة خلال الأيام القادمة. وأوضح «عبدالفتاح» أن الحملة تقوم أيضا بتوفير 35500 وجبة جاهزة لإفطار الصائمين فى 16 محافظة يوميا، منها 1500 وجبة إفطار فى القاهرة الكبرى بالتعاون مع مجموعة مطاعم أمريكانا، وذلك بالتوازى مع توزيع المواد الغذائية الجافة.

وأكد المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر على أن حملة أبواب الخير تم التحضير لها بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى لضمان وصول الدعم لمستحقيه، لافتا إلى أن الحملة تستهدف المرأة المعيلة، والعمالة غير المنتظمة، ودور رعاية الأيتام وأطفال بلا مأوى، مع مراعاة الوصول إلى الفئات المستحقة فى المناطق النائية، كحلايب وشلاتين، وقرى أسوان، وشمال سيناء.

إلى ذلك، استقبل اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، قافلة أبواب الخير وتتضمن 120 طنًا من المواد الغذائية الجافة، بالإضافة إلى 14.4 طن من الدواجن ليتم توزيعها على 10 آلاف أسرة مستحقة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى ومؤسسة صناع الحياة.

وأوضح المحافظ أن القافلة تأتى فى إطار حملة أبواب الخير التى أطلقها صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك بجميع محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمد مظلة الحماية الاجتماعية لتلك الفئات.