شكرا لقرائتكم خبر عن «الشعانين بالعالم».. بطريرك الروم يرأس قداس الإسكندرية وإغناطيوس بدمشق وثيوفيلوس بكنيسة القيامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت الكنائس القبطية في مصر والعالم اليوم بأحد الشعانين أو أحد السعف كما يطلق عليه من قبل البعض حيث تزينت الكنائس بسعف النخيل وأغصان الزيتون في تجسيد تاريخى وعقائدى لاستقبال السيد المسيح .

ترأس البابا ثيودوروس الثانى بابا وبطريرك الاسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس صلاة قاس أحد الشعانين في دير مار سابا البطريركي التاريخي بالإسكندرية، وشارك معه القداس الإلهي كل من المتروبوليت ناركيسوس مطران نفكراتوس والوكيل البطريركي بالإسكندرية، وأسقف دمياط جرمانوس رئيس الدير، وأسقف بابيليون ثيودوروس، وبحضور القنصل العام لليونان بالإسكندرية Athanasios Kotsionis، ورئيسة جمعية ليسيوم للنساء اليونانيات بالإسكندرية.

كما احتفل قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس والرئيس الأعلي للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم بالقدّاس الإلهي بمناسبة عيد الشعانين في كاتدرائية مار جرجس البطريركية في باب توما- دمشق.

وخلال القدّاس الإلهي، تحدّث قداسته عن استقبال الأطفال للسيد المسيح عندما دخل إلى أورشليم، وشدّد على تعليم الربّ يسوع أنّ مملكته ليست من هذا العالم. فيما كان الشعب اليهودي ينتظر ملكًا أرضيًا، يكون جبّارًا ويدخل دخول الأبطال ويقضي على أعدائهم، استقبل الأطفال الربّ يسوع وتعرّفوا عليه بأنّه الملك السماوي ومملكته ليست بحسب هذا العالم بل هي مملكة الروح.

وأضاف قداسته أنّ مَن ينظر إلى المسيح بعين الروح، يفهم التواضع الكبير الذي قام به عندما تجسّد وأخلى ذاته. ولفت قداسته إلى أنّ الربّ يسوع قد حيّر العالم بشخصه لأنّه جاء بخلاف ما توقّعه الناس.

وفي الختام، دعا قداسته المؤمنين إلى أن يستقبلوا الربّ يسوع ويدعونه ليدخل إلى قلوبهم ويملك في حياتهم هاتفين: أوشعنا لابن الله.

وعاون قداسته في القداس الإلهي صاحب النيافة المطران مار أنتيموس جاك يعقوب، النائب البطريركي لشؤون الشباب والتنشئة المسيحية.

كما احتفلت كنائسنا الارثوذكسية ألاورشليمية بأحد الشعانين الذي يذكرنا بدخول السيد المسيح الاحتفالي إلى أورشليم عندما غادر بيت عنيا قبل الفصح بستة أيام وسار إلى الهيكل فكان الجمع الغفير من الشعب يفرشون ثيابهم أمامه وآخرون يقطعون أغصان الشجر ويطرحونها في طريقة احتفاء به وهم يصرخون (هوشعنا لابن داود مبارك الآتي باسم الرب هوشعنا في الأعالي (مت 21: 9..).

وترأس البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك القدس والأردن وسائر اعمال فلسطين للروم الارثوذكس القدّاس الإلهي الإحتفالي بمشاركة لفيف من مطارنة ورهبان وشمامسة أخوية القبر المقدس، في كنيسة القيامة، بعد خدمة القدّاس بدأت الدورة التقليدية حول القبر المقدّس، بعدها الوصول إلى دار البطريركية يتقدمها فرقة الكشافة وسط جمْع غفير وأجواء يسودها الفرح.

"الشعانين فى مصر والعالم" .. بطريرك الروم يرأس قداس الاسكندرية ورئيس الكنيسة السريانية يصلى فى "دمشق" و"ثيوفيلوس الثالث" فى كنيسة القيامة (صور)

"الشعانين فى مصر والعالم" .. بطريرك الروم يرأس قداس الاسكندرية ورئيس الكنيسة السريانية يصلى فى "دمشق" و"ثيوفيلوس الثالث" فى كنيسة القيامة (صور)

"الشعانين فى مصر والعالم" .. بطريرك الروم يرأس قداس الاسكندرية ورئيس الكنيسة السريانية يصلى فى "دمشق" و"ثيوفيلوس الثالث" فى كنيسة القيامة (صور)

"الشعانين فى مصر والعالم" .. بطريرك الروم يرأس قداس الاسكندرية ورئيس الكنيسة السريانية يصلى فى "دمشق" و"ثيوفيلوس الثالث" فى كنيسة القيامة (صور)

"الشعانين فى مصر والعالم" .. بطريرك الروم يرأس قداس الاسكندرية ورئيس الكنيسة السريانية يصلى فى "دمشق" و"ثيوفيلوس الثالث" فى كنيسة القيامة (صور)

"الشعانين فى مصر والعالم" .. بطريرك الروم يرأس قداس الاسكندرية ورئيس الكنيسة السريانية يصلى فى "دمشق" و"ثيوفيلوس الثالث" فى كنيسة القيامة (صور)

"الشعانين فى مصر والعالم" .. بطريرك الروم يرأس قداس الاسكندرية ورئيس الكنيسة السريانية يصلى فى "دمشق" و"ثيوفيلوس الثالث" فى كنيسة القيامة (صور)