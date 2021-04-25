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المفتي: رخصة الفطر في رمضان تتحقق بالسفر 85 كم دون النظر للمشقة

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محمد طه 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الشرع منح رخصة الفطر في السفر دون النظر للمشقة بتحقق قطع مسافة قصر وجمع الصلاة دون نظر إلى ما يصاحب السفر عادة من المشقة، فهي حكمة المشقة غير منضبطة؛ لأنها مختلفة باختلاف الناس.

وأضاف المفتي، خلال برنامج «كتب عليكم الصيام» على قناة صدى البلد، أن رخصة الفطر في السفر تتحقق بقطع مسافة قصر وجمع الصلاة وهي 85 كم.

وتابع: «الصوم في مضامينه يراعي حالة التيسير التي يحتاج المكلف إليها بالفعل»، مشيرا إلى أن الفتوى على المسافة المحددة هي الأرجح مع اختلاف التعريفات بين الناس للمشقة أو كلمة السفر نفسها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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