شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الفيوم»: مناقشة موقف التعاقدات على محصول دوار الشمس الزيتى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المهندس عماد محمود الحداد، القائم بأعمال مدير الإدارة الزراعية بمركز ومدينة طامية، الاجتماع الدوري الأسبوعي بمكتبة بمقر الإدارة في حضور رؤساء الأقسام والمتابعين ومديري الجمعيات الزراعية وبمشاركة الدكتورة أماني صيام مدير معمل الترايكوجراما والمهندس شعبان جلال إدارة المكافحة بالمديرية والمهندسة هناء رئيس قسم المبيدات بالمديرية.

بدأ الاجتماع بمناقشة موقف التعاقدات على محصول دوار الشمس الزيتي وموقف كل جمعية وضرورة وكيفية الوصول إلى المساحات المزمع زراعتها وطالب الجميع بضرورة توفير التقاوي في أسرع وقت ممكن.

وقال المهندس عماد الحداد، إنه تم مناقشة موقف صرف الأسمدة على منظومة كارت الفلاح وعدم صرف أسمدة للمزارع الذي يحمل كارت الفلاح إلا بالكارت، والتنبيه بضرورة تسجيل الحصر الصيفي على التابلت، حيث تم التنبيه بضرورة المرور على الزراعات الصيفية والمرور مصائد دودة الحشد الجياشة والمصائد المائية والاهتمام بجميع المصائد بأنواعها والرد على معاينات الشرطة والنيابة وتم التنبيه بضرورة الرد في موعد أقصاه ثلاثة أيام والتنبيه بضرورة المرور اليومي لرصد أي حالة تعدي على الأرض الزراعية والإنابة الفورية لأي حالة تعدي في المهد .