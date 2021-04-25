شكرا لقرائتكم خبر عن قرار وزاري بتعيين لمياء كامل مساعدا لوزير السياحة والآثار للترويج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة السياحة والأثار، الأحد، أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أصدر قرارا وزاريا بشغل لمياء كامل وظيفة مساعد الوزير للترويج، لمدة عام، وذلك في إطار حرص الوزارة على الاستعانة بالكفاءات والكوادر المتميزة من ذوي الخبرة سعياً للوصول بمستوى العمل والإنجاز لأقصى وأفضل درجاته.

وأوضحت الوزارة أنه يكون من مهام وظيفتها الإشراف على أعمال الترويج بالوزارة والهيئات التابعة لها من حملات دعائية وفعاليات ترويجية، والإشراف على إدارة العلاقات العامة والمراسم، وملف إدارة الأزمات.

جدير بالذكر أن لمياء كامل حاصلة على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص تسويق من الجامعة الأمريكية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، بالإضافة إلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف، وحصلت كذلك على تدريب مكثف في تطوير حملات العلاقات العامة الإبداعية وإدارة الأزمات في لندن بالمملكة المتحدة.

مارست لمياء كامل حياتها المهنية في عدد من أهم شركات التسويق والنفط العالمية حيث تدرجت بالعديد من الوظائف القيادية بها.

كما أسست إحدى شركات العلاقات العامة والاستشارات الإعلامية والحملات التسويقية، حيث شاركت في رسم الاستراتيجيات والرسائل الإعلامية الخاصة بعدد كبير من المؤسسات المحلية والعالمية.