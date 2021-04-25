شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 730 عقارا بمنطقة بطن البقرة العشوائية بمصر القديمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن الأعمال الجارية لإزالة ٧٣٠ عقارا بمنطقة بطن البقرة العشوائية بحي مصر القديمة، تأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن عملية نقل سكان منطقة بطن البقرة تستهدف تغيير حياة ٢٠٠٠ أسرة للأفضل بعد نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم إخلاء ٤٣ عقارا بالمنطقة حتى الآن، مشيرًا إلى أن جميع الوحدات السكنية الجديدة التي ينقل لها المواطنين مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم (وحدات صحية.. مركز شباب.. مدارس).

ولفت المحافظ إلى أنه تم توفير اتوبيسات لنقل الأهالي لمساكنهم الجديدة وسيارات لنقل منقولاتهم وأمتعتهم الخفيفة، وكذلك عدد من العمال للمساعدة في عملية النقل والتسكين.

وأكد أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة مشيرًا إلى انه جارى الانتهاء من عدد من مشروعات الاسكان لنقل باقى سكان العشوائيات الخطرة إليها .