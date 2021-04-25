شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء «المصرية- السودانية للتنمية» لتحقيق الأمن الغذائى لشعبى «وادى النيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أحمد حسنين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن وجود آفاق جديدة للتعاون بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة الاتجاهات المتعددة المحدودة السودانية، بعد الإعلان عن تأسيس أول شركة مساهمة مصرية سودانية بموجب مذكرة التفاهم، التى تم توقيعها بين الجانبين المصرى والسودانى.

وشهد مراسم التوقيع كل من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والفريق الركن ميرغنى إدريس، مدير منظومة الصناعات الدفاعية السودانية، لتعلن مذكرة التفاهم عن إنشاء كيان جديد وهو «الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة»، ويساهم فيها كل من الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، وشركة جنوب الوادى للتنمية التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير والتابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وشركة الاتجاهات المتعددة، التابعة لوزارة الدفاع السودانية.

وأشار «حسنين» إلى أن هناك شراكة استراتيجية ممتدة مع دولة السودان الشقيقة منذ أكثر من ٦ سنوات، خاصة فى مجال اللحوم الحية، والتى ساهمت فى استقرار أسعار اللحوم الطازجة بالسوق المصرية.

وأكد أن نجاح تجربة التعاون الاستراتيجية بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة اتجاهات المتعددة المحدودة هو ما أدى إلى إنشاء الشركة المصرية السودانية الجديدة، وذلك لخدمة شعبى وادى النيل بهدف تحقيق التبادل التجارى والأمن الغذائى لكل منهما.

فى سياق متصل، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن مجال عمل الشركة الجديدة واختصاصاتها يشمل العديد من أوجه التعاون المختلفة بين كل من مصر والسودان ومنها (التجارة العامة والتوزيع، وكذلك الاستثمارات فى مجال الثروة الحيوانية والنباتية، وتسمين وإنتاج المواشى والعجول ومصنعاتها ومشتقاتها سواء للسوق المصرية أو التصدير، وكذا زراعة وإنتاج واستيراد وتصدير كافة المحاصيل الحيوية والزيتية فى كلا البلدين، وكذلك التعاون المشترك فى مجالات (عصر الحبوب الزيتية وتكرير الزيت – السكر – السمسم – الأرز – القمح – الفول السودانى ومنتجاته – القطن – الخضر والفاكهة – العصائر ومركزاتها – الأسمدة الكيميائية – المطهرات والمنظفات)، بالإضافة إلى ما يستجد من منتجات أخرى يمكن التعاون فى إنتاجها وتجارتها من خلال الشركة استيرادًا وتصديرًا وغيرها من المجالات التى تعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلدين.