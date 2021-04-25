البابا تواضروس ينهي زيارته للإسكندرية.. والكنائس تتشح بـ«الستائر السوداء»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال القمص إبرام إيميل، الوكيل البابوى في الاسكندرية، راعي الكنيسة المرقسية الكبرى، إن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أنهى زيارته للإسكندرية، عقب ختام صلوات قداس أحد الشعانين والجناز العام بكاتدرائية السيدة العذراء والشهيد أبى سيفين والقديس الأنبا كاراس ببشائر الخير 3، حي القباري غرب المحافظة اليوم.

وأوضح القمص إبرام، أن جميع الصلوات والقداسات في الكنائس، تتم وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وبدأت الكنائس القبطية الأرثوذكسية الاتشاح بالسواد بعد تعليق الشارات والأعلام السوداء بدلًا من الحمراء على الجدران والمداخل بالكنائس والكاتدرائيات، حزنًا على صلب المسيح بحسب العقيدة المسيحية، وإعلان بدء انطلاق أسبوع الآلام الذي يبدأ اليوم وينتهي مع غروب شمس الجمعة المقبل، والذى يسمى بـ«الجمعة العظيمة» أو «الجمعة الحزينة»، ويليه «سبت النور» وعشية عيد القيامة المجيد، ليتم استبدالها بالشارات البيضاء فرحًا بقيامة السيد المسيح عقب عيد القيامة المجيد.

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بأحد الشعانين ضمن أسبوع البصخة المقدسة الذي ينتهي بعيد القيامة، في ظل قيودٍ تفرضها ظروف تفشي فيروس كورونا المستجد، من أهمها اقتصار الصلوات على الآباء الكهنة وعدد محدد من الشمامسة في بعض الإيبارشيات، والسماح بنسبة مشاركة لا تزيد على ٢٥٪ في البعض الآخر مع تطبيق إجراءات احترازية دقيقة في كافة الكنائس.

البابا تواضروس ينهى زيارته للاسكندرية .. والكنائس تتشح بـ"الستائر السوداء"

البابا تواضروس ينهى زيارته للاسكندرية .. والكنائس تتشح بـ"الستائر السوداء"

البابا تواضروس ينهى زيارته للاسكندرية .. والكنائس تتشح بـ"الستائر السوداء"

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