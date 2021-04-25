شكرا لقرائتكم خبر عن الأقمار الصناعية ترصد وجود رمال مثارة في السماء.. الأرصاد: انخفاض الحرارة وأمطار غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن الأقمار الصناعية رصدت وجود رمال مثارة في سماء القاهرة ومحافظات شمال الصعيد، وتتسبب في تقليل مستوى الرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى وجود كتلة هواء باردة ضمن حالة الطقس غدًا وانخفاض في درجة الحرارة وسرعة الرياح تصل إلى 20 عقدة.

حالة الطقس غدًا الإثنين

وتوقعات حالة الطقس في مصر غدًا وجود انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد ويستمر حتى شمال الصعيد.

يكون الطقس شديد الحرارة نهارًا على جنوب الصعيد، وحارًّ على شمال الصعيد وجنوب الصعيد، ومائلًا للحرارة على الوجه البحري ومحافظات القاهرة الكبرى.

وتوجد فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ويتحول الطقس إلى معتدل ليلاً على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، بينما يكون لطيفًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وعن توقعات حالة البحر فيكون من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 2 إلى 3.5 متر والرياح شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فيكون معتدلا إلى مضطرب أيضًا، وارتفاع الموج يتراوح بين 2 و3 أمتار والرياح شمالية غربية.

الظواهر الجوية يوم الإثنين 26-4-2021

يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وكذلك الوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

توجد فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

تكون الرياح شمالية غربية على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية جنوب الصعيد.

انخفاض درجات درجات الحرارة الإثنين 26-4-2021

تنخفض درجات الحرارة على معظم الأنحاء خلال طقس الغد عن الطقس اليوم، وتكون في القاهرة 29 درجة بدلاً من 36 درجة اليوم، بانخفاض 7 درجات، وفي الإسكندرية تصبح 22 بدلاً من 31 درجة ضمن حالة الطقس اليوم، بانخفاض 9 درجات.

وتنخفض درجة الحرارة ضمن حالة الطقس غدًا فتكون في دمنهور حالة الطقس 24 درجة مقابل 32 درجة اليوم، بانخفاض 8 درجات، في حين تكون في مطروح 20 بدلاً من 24 درجة اليوم الأحد، بانخفاض 4 درجات.

وفي أسيوط تصبح درجة الحرارة 33 مقابل 38 درجة اليوم الإثنين، بانخفاض 5 درجات، أما في أسوان فتكون درجة الحرارة غدًا 40 درجة مقابل 40 درجة اليوم بدون تغيير.

درجات الحرارة غدًا الإثنين

البيان العظمي الصغري درجات الحرارة في القاهرة 29 15 درجات الحرارة في الإسكندرية 22 16 وادي النطرون 25 15 طنطا 28 15 شبين الكوم 28 16 دمنهور 24 15 درجة الحرارة في بلطيم 22 14 مطروح 20 15 السلوم 21 14 سيوة 27 12 بورسعيد 23 17 دمياط 22 16 الزقازيق 29 16 درجات الحرارة في المنصورة 28 15 الإسماعيلية 29 15 السويس 29 16 العريش 24 15 رفح 24 15 رأس سدر 30 17 نويبع 31 22 طابا 30 21 كاترين 28 16 الطور 31 21 شرم الشيخ 33 24 الغردقة 33 24 الفيوم 30 17 بني سويف 31 18 المنيا 32 20 أسيوط 33 20 سوهاج 34 22 قنا 35 24 الأقصر 37 26 أسوان 40 28 ادفو 40 28 أبو سمبل 39 28 الوادي الجديد 38 24 حلايب 32 25 شلاتين 34 24

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